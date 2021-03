Mario Martínez: "Un club como Olimpia no necesita ese tipo de cosas; es una impotencia enorme"

Aún con cierto malestar por las decisiones arbitrales que considera les perjudicaron ante Olimpia el domingo anterior, el capitán del Real España Mario Martínez, en entrevista con DIEZ, se ha referido a errores arbitrales que no les ha permitido llegar al primer lugar y también ha aceptado una deuda pendiente en los partidos cuando llega el segundo tiempo ya que aceptan que se caen y no les permite definir los encuentros.

Además MM10 se ha referido a la Selección de Honduras y que aunque no depende de él, espera un llamado del seleccionador Fabián Coito ya que cree estar haciendo méritos para poder volver.

¿Cuál es tu valoración de lo que ha hecho Real España en lo que va del torneo?

Ha mostrado buen fútbol, lastimosamente hay tramos en lo que debemos mejorar, nos estamos cayendo en la segunda parte y somos consciente de eso, pero hay que seguir creyendo en el trabajo de los compañeros y cuerpo técnico, pero hemos jugado grandes partidos y estamos peleando arriba.

¿Qué pasa que la intensidad disminuye en el segundo tiempo y no están pudiendo rematar partidos?

Tenemos que mejorar, hay segundos tiempos que lo hemos hecho bien como por ejemplo ante Olimpia de la primera fecha, fuimos mejores en los 90 minutos y al 90+2 tuvimos una clara que pegó en el poste, pero sabemos que debemos mantener el ritmo del primer tiempo, para eso se trabaja, hay seguir confiando en el profesor que ha venido a implementar otro tipo de entrenamiento y trabajo.

Entonces consideras que físicamente están bien y son otras circunstancias las que afectan.

Estamos con falta de confianza, a veces vamos ganando y por la desconfianza que nos empaten nos metemos atrás y no debe ser así, pero solo son tramos que debemos manejar y saber que tenemos plantel para jugar de tu a tu, pero hay rivales que juegan bien y debemos tener cuidado porque Real España es un equipo que va hacia al frente y debemos tenerlo en cuenta.

¿Lo que han mostrado no es el techo del Real España?

No, obviamente que no. El equipo tiene mucho por mejorar y por verse, pero no hemos tenido el plantel completo, han habido lesiones, convocados Sub23, no es excusa, pero sería interesante tener el equipo completo, pero el profe ha sabido manejar las situaciones y estamos arriba con un partido menos, debemos estar pensando que la directiva invirtió para estar ahí.

¿Cómo ves la diferencia entre los equipos del norte y los del centro porque los están doblando en punto el caso de Olimpia y Motagua?

Sin menospreciar, los equipos de la zona norte son más complicados, el Vida juega bien, Honduras Progreso no quiere ceder y está Marathón, además de Platense que está arriba, eso nos pone en aprietos y te repito, en nuestro equipo hay buenos equipos que no se meten atrás y eso lo hace más interesante.

Esto del domingo del penal que no le pitan a Ramiro Rocca y que otra vez le anulan gol por offside ¿qué valoraciones hacen del tema arbitral?

Soy consciente que somos humanos igual que los árbitros, como futbolista erro pases y tiros al arco, igual los árbitros, pero repetitivamente contra el mismo equipo no puede suceder, algo está pasando, no sé la verdad, pero un club como Olimpia, de los más grandes de Centroamérica, no necesita ese tipo de cosas, es una impotencia enorme porque trabajamos para hacer grandes partidos, ganar puntos y que errores arbtirales nos boten el trabajo de una temporada, porque pasó en Tegucigalpa y San Pedro Sula, igual que el torneo pasado cuando le cometen penal a Delis Vargas y no lo pitaron, son situaciones que dan impotencia porque dentro de la cancha tenemos ganas, entrenamos bien, nos esforzamos para hacerlo bien y estas situaciones te frustran y no es necesario porque el torneo pasado por un punto nos dejó fuera Platense y ahora mínimo contra Oimpia en dos partidos eran empates porque fuimos mejores, ojala esto mejore porque Olimpia es Olimpia, un gran club, de los mejores y no necesita esto en los partidos.

La polémica acción donde le anulan un gol a Devron García, la Comisión de Arbitraje ha afirmado que la decisión del árbitro fue la correcta.





¿Te provoca preocupación que sean contra Olimpia de forma repetitiva?

Sí porque aspiramos a llegar a la final y que nos toque Olimpia ya nuestra mente va pensando qué va a pasar, preocupados, ojalá mejore por el bien del fútbol hondureño y no es excusarme en el arbitraje, pero la gente ve los partidos y ve los errores, no menosprecio a Olimpia proque tiene un gran plantel, un buen cuerpo técnico que viene haciendo bien las cosas para venir y manchar los partidos de esta manera que un poco de impotencia.

¿Sientes que le tiembla el pulso a los árbitros cuando hay decisiones controversiales que puedan perjudicar a Olimpia?

Siento que ante cualquier duda todo lo van a pitar para ellos, pero los árbitros son humanos, lo que quiero es que sepan valorar las interpretaciones porque el torneo pasado avisaron de un gol offside desde fuera y pudo suceder el domingo también, yo le dije a (Óscar) Moncada y él solo se fue a sentar, no me hicieron caso, entonces por qué no avisar desde afuera ¿por qué aquella vez sí y ahora no? Si estás de cuarto árbitro es por algo, son cosas que no entiendo, entonces toca no ponerle mente a esto, pensar en el siguiente partido y ver cómo mejoramos, vamos de menos a más, traemos cuerpo técnico nuevo y es momento de ir tomando el nivel que queremos tomar.

¿Cuál fue el sentimiento en el camerino tras finalizar el partido?

De mucha frustración e impotencia porque pasó en San Pedro Sula y Tegucigalpa, al final somos conscientes que hicimos un partido aceptable y al final es un clásico donde jugando mal ganas o haciéndolo bien pierdés, pero mínimo era el empate. Ahora ya le dimos vuelta y pensamos en Platense con quienes nos peleamos el primer lugar.

¿Sentiste temor de que te habías lesionado de gravedad?

Fue un momento duro, pensé en lo peor, sentí el dolor en esa jugada, creí que me había pasado algo malo, pero Dios es grande y me supo manejar en ese mal movimiento porque ahora veo la jugada y me da hasta escalofríos, no entiendo cómo no pasó a más.

¿Producto de la cancha o un mal movimiento porque Carlos Pineda reclamó que arreglen la cancha?

La cancha tienen que mejorarla y casi todas en Honduras porque el domingo salieron cuatro lesionados, pero en este caso se me trabó la cancha, hice un mal movimiento, pero hay canchas que deben mejorar y ojalá lo hagan para el bien.

Martínez dice que a Real España le falta confianza para rematar los partidos por temor a que les empaten en el segundo tiempo.

Kevin Ávarez fue llamado a la selección y es sorpresa en la convocatoria ¿tu esperas volver?

Me alegra por Kevin, es un gran jugador y uno de los mejores laterales de Honduras, ojalá sepa aprovechar la oportunidad y todos queremos estar en la selección, trabajo para eso y el profesor decidirá.

¿Has tenido contacto con el seleccionador porque no has ido parte de este proceso?

He tenido un buen rendimiento en los últimos años, espero estar ahí, pero él DT tiene la decisión final.

¿Te sientes extrañado?

Sí porque en el torneo con Marathón esperaba el llamado, pero no bajo los brazos ni la cabeza, trabajo para el bien del equipo y si toca el llamado, estoy preparado.