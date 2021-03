Nerlyn Membreño se defiende tras su castigo: "Los árbitros parece que son intocables"

Muy sereno pero pidiendo explicaciones, así reaccionó Nerlyn Membreño luego de conocer su castigo de cuatro partidos, esto después de su expulsión ante el Platense en Puerto Cortés, partido que los suyos igualaron ante el escualo 2-2.

VER MÁS: Tabla de posiciones del Clausura-2021 de Liga Nacional

"A veces parece que se nos olvida, cuando se juzga o se critica desde la comodidad de una silla, pero la realidasd es otra, yo podría caer en una especie de empezar a decir lo que yo pienso o es la verdad del árbitro contra la mía, pero no, creo que no es el tema", comenzó explicando el entrenador.



Nerlyn Membreño asegura que los árbitros no siempre dicen la verdad. "Acá hubo evidencia clara de qué fue lo que pasó, yo estuve ahí, yo miré, lastimosamente es clave lo que el árbitro diga porque al final las comisiones van a actuar de acuerdo a lo que dice el acta, obviamente ahí estamos en total desventaja porque no solo pasa cuando un entrenador dice algo, ellos también dicen cosas y hacen cosas que al final a nosotros nos perjudica y nadie dice nada, yo lamento esta situación porque no he venido al fútbol a esto, sí creo que vivo el fútbo de una manera particular, hablo mucho con mis jugadores, cuerpo técnico e incluso con el árbitro", decía el técnico del los rojos a Radio Internacional.





El timonel de los cocoteros contó una particularidad con el árbitro Orlando Hernández, quien lo expulsó en el Excélsior. "Quiero contarles que el mismo árbitro que nos pitó en Cortés, que me expulsó, es el mismo que estuvo de cuarto tres días antes en San Pedro Sula ante Real España en el Morazán, y por eso yo le pedía al comisario que por favor en su informe yo quería un cara a cara con el árbitro para exponer qué es lo que había pasado realmente y yo no lo veo ahí, en el informe, se los pedí a los comisarios".



Y seguía. "Este mismo árbitro lo tuve y con él (en SPS) yo no tuve un diálogo en todo el partido. Él cuestionaba las decisiones de su colega, no yo, decía cosas del árbitro y esas son las cosas que a uno no le permiten ni siquiera mencionarlas, días antes me lo encuentro y es peor de lo que estaba haciendo Melvin Brown en San Pedro Sula, al final es un prejuicio que los árbitros muchas veces tienen y que nosotros tenemos que bregar con eso; aparte de preparar a los jugadores, el partido, también tengo que estar expuesto a lo que un árbitro tenga que decidir y afectarme porque lo que yo vi del partido, me afectó completamente en el juego, en las decisiones".

SORPRENDIDO CON LO QUE PONEN EN LAS ACTAS

Asimismo, Nerlyn Membreño asegura que se siente sorprendido cuando se da cuenta de las cosas que los árbitros insertan en las actas al final de cada partido. Asegura que ellos ponen cosas que no son.



"Me sorprende con la contundencia que lo dicen, porque a mí ya me pasó una vez que ellos ponen cosas que no son y nosotros lo certificamos en un partido Olimpia-Real España que dijeron en aquel momento, con Henry Oliva, Héctor Vargas y yo, que habíamos dicho en coro "árbitros desastres", y por eso nos sancionaron, y comprobaron que no era así, respeto mucho el tema del átrbitro, pero no solo estaba yo en ese momento (en Puerto Cortés), gente del equipo rival, gente de los bomberos, me asusta que ellos vengan y digan de la manera tan explícita lo que se dijo", expone el técnico del CDS Vida.





Nerlyn Membreño sabe que tiene todas las de perder, por eso no entrará en un debate con la cuestión en disputa. "No voy a entrar en un tema de las palabras del árbitro contra las mías. Sí estaba muy molesto y lo único que yo reclamé es por qué me expulsaban, es más, ahí está el video en la comisión, es lo único que reclamo, después tengo que irme a las graderías y obviamente voy muy molesto, el comisario me saca y lo que le digo es que necesito que él en su informe ponga que quiero tener un careo con el árbitro porque quisiera que el árbitro me sostuviera ante mí lo que hizo y dice que le dije, y que la Comisión, que son el juez en este caso, vean el comportamiento de ambos y si cara a cara lo puede sostener".



Finalmente, el técnico remata. "Aquí hemos puesto a los árbitros en un tema donde ellos parece que son intocables. Parece que son un equipo que van a un partido contra mi equipo, el equipo rival y el tercer equipo que son los árbitros. No les podemos decir nada, no podemos reclamar nada, no podemos señalar nada cuando son evidentes los errores, no se necesita ser árbitro para darse cuenta cuando un árbitro está inclinado en un partido".