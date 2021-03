Un sobrino de mundialista con USA y otro en primera de Holanda: La convocatoria de El Salvador para el Preolímpico

Follow @GustavoRocaGOL

La Sub 23 de El Salvador se reporta lista para encarar el Preolímpico, donde se enfrentará a su similar de Honduras, Canadá y Haití en Guadalajara, México, sede de la competición.

Hugo Pérez, salvadoreño que jugó el Mundial de 1994 con la representación de los Estados Unidos, es quein dirige a esta escuadra que buscará sus primeros Juegos Olímpicos.

Los cuscatlecos representan una seria amenaza para Honduras en su encuadre, pues es un equipo de bastante experiencia, comenzando por mencionar a Enrico Hernández, joven delantero que ya debutó en la Eredivisie de Holanda con el Vitesse.

Luego, en la nómina final de los salvadoreños hay nombres interesantes, como el de Joshua Pérez, quien precisamente es sobrino del técnico de la Sub-23. Johs, que debutó en la Serie A de Italia con la Fiorentina, ahora yace en el Ibiza de la tercera categoría de España.

Hugo Pérez sabe que es una asignatura pendiente con la que tiene que lidiar. “Clasificar a Tokio es un sueño. Esa sería una gran alegría para el país. No solo vamos a competir, sino a intentar clasificar”, apuntó y recordó que “no va a ser una excusa no haber sostenido amistosos internacionales”.

Cabe señalar que la "azulita" la vez que estuvo más cerca de ir a unos Juegos Olímpicos fue rumbo a Londres 2012, cuando logró quedar en el tercer lugar del Preolímpico disputado en Estados Unidos, precisamente cayendo en semifinales ante Honduras (3-2).

Partidos de El Salvador en el Preolímpico:

Viernes 19 de marzo - Estadio Jalisco

5:00 PM: Canadá vs El Salvador



Lunes 22 de marzo - Estadio Akron

7:30 PM: El Salvador vs Honduras



Jueves 25 de marzo - Estadio Jalisco

6:00 PM: El Salvador vs Haití

Convocatoria de la Sub-23 de El Salvador

Porteros: Mario González (Alianza FC), Tomás Romero (LAFC, USA), Edgar Alguera (San José Earthquakes, USA).



Defensas: Alexis Renderos (Sonsonate FC), Rómulo Villalobos (Municipal Limeño), Lizandro Claros (Firpo), Ronald Rodríguez (CD Águila), Kevin Menjívar (11 Deportivo), Siliazar Henríquez (CD FAS).



Volantes: Ezequiel Rivas (AD Chalatenango), Fernando Castillo (Isidro Metapán), Melvin Cartagena (11 Deportivo), Marcelo Díaz (11 Deportivo), Elvin Alvarado (Alianza FC), José Isaac Portillo (Atlético Marte), Eric Calvillo (San José Earthquakes, USA).



Delanteros: Marvin Márquez (AD Isidro Metapán), Gerber Chávez (AD Isidro Metapán), Joshua Pérez (UD Ibiza, España), Enrico Dueñas Hernández (Vitesse, Holanda).