Romell Quioto a 'Muma' Fernández: "No es lo mismo jugar un Olimpia-Motagua sin público a jugar en el Azteca con 100 mil espectadores"

Todo mundo está hablando de Carlos Fernández. El actual jugador del Motagua demuestra ser la sensación del Clausura-2021 de la Liga Nacional de Honduras, esto a pesar de haber salido expulsado en el último duelo de los azules ante UPN.

El "Muma" Fernández está en boca de todos y en charlas de jugadores en redes sociales su nombre sale a relucir, así fue en un Live de Instagram que tuvieron los legionarios catrachos Alex López, Romell Quioto y Luis Garrido.

Fue Quioto Robinson el primero en tomar la palabra y hablar de lo que "Muma" Fernández ha mostrado con el Motagua en el actual torneo, sin embargo, su primer mensaje fue con una pinta de polémica. "No es lo mismo jugar un Olimpia-Motagua que un Honduras-México", dijo de forma espontánea, sacándole una gran carcajada a Alex López y a Luis Garrido.



"Ustedes dos saben, han estado en la Selección Nacional de Honduras, jugadores que han estado en el extranjero, no es lo mismo, el muchacho es bueno, juega bien, es rápido, pero acordate, no es lo mismo jugar un Olimpia-Motagua sin público, escucha bien, a jugar en el Azteca con 100 mil espectadores", expuso el actual jugador del Foot Montreal.





Luego Alex López, un poco más comedido, abona a la plática. "Es cierto, pero yo sinceramente sí le miro buenas condiciones, el man tiene, es habilidoso, le va a ir bien en Motagua, ojalá".



Ya después Romell Quioto reconoció las cualidades futbolísticas de "Muma" Fernández y le aconsejó a seguir trabajando para estar en la Selección de Honduras de Fabián Coito. "Es rapidísimo, que siga trabajando... el hombre lo expresó y dijo 'tengo mi deseo de estar en la selección', que siga trabajando, en la selección está el que ande en buen nivel y quien esté haciendo las cosas bien, así", acotó.

"La Selección siempre va a estar, vaya Quioto, Alex, el día de mañana Quioto no vaya, como ha estado sucediendo, la Selección de Honduras siempre va a estar ahí. Se retiró David (Suazo) y la Selección ahí sigue", continuaba diciendo el siempre polémico Quioto.





Luego Luis Garrido le comenta a Quioto que la gente lo comenzó a criticar por el tema que salió a colisión, por lo que el delantero cerró el tema diciendo. "Aquí nadie es entrenador, aquí nadie está hablando de Muma, estamos conversando nada más, nadie es entrenador, yo estoy aquí en Montreal tranquilo".