William Moncada, el inspector policial y comerciante que cumple su sueño de ser futbolista de Liga Nacional

El sueño de llegar a la primera división de la Liga Nacional de Honduras es uno de los desafíos para muchos jóvenes en el país, pero las oportunidades muchas veces llegan cuando menos te lo imaginas, así le ha pasado a William Orlando Moncada Torres, un inspector policial y que también es delantero del Real de Minas.



Oriundo de Jutiapa, Danlí, El Paraíso, donde el olor a café se respira en las calles inundadas por el comercio y la ganadería, tuvo el deseo de servir a la patria y jugar al fútbol.



Siempre tuvo los objetivos claros, primero se convirtió en policía y hoy en día cumple su otro sueño, jugar al fútbol a pesar de su edad, pues ya tiene 29 años y. Williams juega con el Real de Minas, equipo que busca permanecer en la primera división del fútbol de Honduras.

Vestido con su indumentaria policial, su arma en la cintura y con un gran amabilidad en su trato, William Moncada recibió al equipo de DIEZ en las Fuerzas Especiales, lugar donde desempeña su otro trabajo lejos de las canchas.



"Desde pequeño mi sueño era ser oficial de Policía, gracias a Dios lo logré. También tenía otra ilusión, jugar fútbol, pero lo dejé en el camino. Más adelante a mediados de la carrera (Policial) se me dio la oportunidad y me está yendo muy bien", cuenta.



Entre el deber de servir a la patria y su pasión por el fútbol, sus primeros pasos en el deporte lo dio en la zona oriental, donde aprovechaba sus horas libres para practicar y se convirtió en pieza clave de su equipo.



"Inicié en la Segunda División con el Estrella Roja de Danlí, el equipo de mis amores, se dio la oportunidad que en mis tiempo libres pudiera jugar. Por mis condiciones físicas a veces no entrenaba, pero al ingresar daba el cien. Siempre jugué de delantero marcando bastantes goles e incluso fui uno de los referentes del equipo para que ascendiera a Segunda División y que se mantuviera ahí".



Uno de sus anhelos era llevar al Estrella Roja a la Primera División, pero pese a la lucha y entrega no lo pudo alcanzar: "Estuve varias temporadas luchando con el equipo, lastimosamente no se pudo, pero muchas personas vieron como practicaba el deporte y se me dio la oportunidad en el Real de Minas".





CÓMO SE DIO SU FICHAJE POR EL REAL DE MINAS



Siendo parte de la Policía e integrante del Estrella Roja de la Segunda División, el sueño de formar parte de un equipo de la Liga Nacional llegó para William Moncada



"A nosotros cada 15 días tenemos un día libre de descanso y yo siempre me decido a practicarlo el fin de semana. Una vez se dio un colectivo (Estrella Roja-Real de Minas), escogieron jugadores y me eligieron a mí. Sin importancia fui a jugar, solo fue para divertirme y a la media hora me estaban llamando los directivos para que jugara con ellos. Yo les expliqué mi situación y ellos dijeron que no había problema y así se fue dando".



La propuesta llegó en el momento menos esperado, el delantero no iba a desaprovechar la oportunidad que tanto soñó en su niñez: "Por mi mente pasaron muchas cosas, pero nada es imposible y se logró un arreglo con el Real de Minas, estoy apoyando al equipo y esperamos seguirlo haciendo".



"No me lo imaginaba porque la carrera de nosotros es bien sacrificada y a veces no queda tiempo, muchas veces salen cosas imprevistas, pero gracias a Dios ahorita se me están dando las cosas y hay que aprovecharlas".



A diferencias de muchos jóvenes de la Liga Nacional, el debut de Moncada llegó en menos tiempo de los presupuestado, donde no tardó ni dos meses.



"Cuando logré hacer la pretemporada con el equipo, yo estaba de vacaciones y esperé un mes para debutar y lo hice ante la UPNFM y gracias a Dios se dio un buen partido y tuve una buena actuación. Siempre era mi sueño poder jugar en la Liga Profesional y gracias a Dios se me dio".



Pese a que su debut se dio bajo el mando de la dirección técnica de Israel Canales, quien ya fue separado del club, la llegada de Reynaldo Tilguath le ha venido de buena manera.



"Actualmente estoy saliendo en el once titular y espero seguir trabajando para que el profe cuente conmigo siempre. Israel Canales me dio la oportunidad de debutar y estoy agradecido con él. Ahora que llegó Tilguath me está dando minutos y espero seguir trabajando fuerte para seguir jugando".



Entre las actividades policiales y las deportivas, el desgaste físico y la dedicación que requiere son muchas, pero su compromiso y anhelo de cumplir su sueño le permiten no desmayar cada día.



"Es un sacrificio y todo lo bueno cuesta, Gracias a Dios que ese tiempo libre en el que voy a practicar y aunque esté cansado, pero vale la pena hacer lo que nos gusta".





RESPALDO TOTAL DEL ENTRENADOR DEL REAL DE MINAS



Claro en las ocupaciones y responsabilidades que tiene el jugador fuera de los terrenos de juego, el técnico del Real de Minas, Reynaldo Tilguath, es consciente que entiende y apoya al delantero.



"Es difícil por lo de él, ya que trabaja, a veces viene tarde por cuestiones del trabajo y hay que comprenderlo. Esta es una profesión que requiere mucho tiempo y lo hemos aceptado a él. Cuando viene se le ve muy bien".



A diferencia de muchos jugadores de otros equipos de la Liga Nacional, William Moncada cumple con sus obligaciones de servir y proteger a la patria, algo que se toma en cuenta en el equipo.



"Hay uno que tienen como prioridad el fútbol, otros trabajan y llevan el fútbol, son dos cosas diferentes. Él está claro en eso, viene y cumple como los demás. Son cosas que pasan en el fútbol y son cosas buenas que tiene este equipo", dijo su actual entrenador.



Pese a que no fue fichado bajo su gestión, ni que tampoco lo hizo debutar, Reynaldo Tilguath, actual entrenador de los mineros, asegura que tiene cualidades para ayudar al equipo a salvar la categoría.



"Si no tuviera condiciones, mejor le hubiera dicho que se vaya, pero las tiene para podernos ayudar".





FORMADO CON LOS VALORES PARA SERVIR Y PROTEGER LA PRATRIA



Con la pasión de servir en sus venas, William Moncada ingresó a la Academia Nacional de Policía, donde se preparó por cuatro años y hoy día poder seguir creciendo en este sueño que lo apasiona.



"En la Academia estuve cuatro años de formación, donde se nos inculca lo que es disciplina, respeto y todos los valores que debemos practicar en la calle, el servir y proteger que es nuestro eslogan".



Y agrega: "Cuando egreso de la Academia salgo con una licenciatura en Investigación Criminal y el grado de Sub-inspector, luego cada cinco años se da un proceso de ascenso y el año pasado lo obtuve de Inspector de Policía y dentro de cuatro años celebraría otro ascenso que sería Sub-comisario, si Dios lo permite".



Entre las armas y el aprendizaje, el delantero del Real de Minas le ha sacado provecho a las capacitaciones que han estado a su alcance. "Aquí es normal estar sacando cursos para actualizarse, disparos, allanamientos que sirven a diario para tratar a las personas y siempre es bueno refrescar los conocimientos".



Al momento de poner a escoger entre un balón y una arma, William Moncada no dudó ni un momento. "Las armas primordialmente, es a ellas a las que me debo, luego segundo el fútbol. En lo deportivo ya cumplí mi sueño de debutar en Primera División, seguir haciendo las cosas bien y que tal que vengan la oportunidad con otro equipo más grande de Honduras. En lo policial, llegar a ser director de la Policía"





UN INSPECTOR CON GENES DE COMERCIANTE



Más allá de sus funciones como delantero e inspector de la Policía Nacional, William Moncada no olvida sus genes de comerciante que sacó de su madre y hoy también las pone en práctica con el apoyo de su esposa.



"Mi mamá se dedica al comercio, mi papá a la ganadería. Yo en vacaciones me dedico a ayudarle a mis padres, a mí me gusta más el comercio, mi esposa está en Estados Unidos y tengo venta de cuestiones que me mandan de allá".



Entre la mercadería que vende destacan: "Todo lo que es lociones, tenis deportivos, camisetas, ropa casual. Gracias a Dios tengo eso que me inculcó mi madre".



Pese a que su padre es un apasionado de la ganadería, al delantero del Real de Minas se le da mejor el comercio que emprender las labores de campo junto a su padre. "Si puedo, pero casi no, mi papá es quien pasa más en eso y yo aprovecho de descansar".





FIRME EN SU IDEA DE EVITAR EL DESCENSO DEL REAL DE MINAS



Con 14 puntos en la tabla acumulada, el Real de Minas es penúltimo en la clasificación, situación que los mantiene en zona roja por el descenso, algo que quieren evitar a como de lugar.



"Es una situación complicada, pero nada se termina hasta que se termina, el campeonato está empezando y se debe trabajar para no descender".



Firme y convencido por su preparación policial, el delantero del Real de Minas considera que en estas instancias no se puede entrar en una etapa de presión pese a las situación en la que se está.



"Frio y la tranquilidad de no presionarse porque la presión conlleva a muchas cosas, esperemos porque tenemos ventaja todavía y solo toca sacar buenos resultados".



Curiosamente la familia Moncada Torres ha sido fiel seguidora del Olimpia, club al que enfrenta este jueves el Real de Minas, es así que este encuentro se vuelve especial para William.



"Voy en lista y el profe está confiando en mí, espero poder hacer un buen partido con Olimpia. Ya los había enfrentado con el Estrella Roja, pero era mi sueño, ya lo cumplí y ahora toca hace un buen papel".



"Seguía a Olimpia, mi papá es un gran olimpista y llorábamos por el equipo, pero ahora nos toca jugar en contra".



Han pasado varios años desde que lloraba con el cuadro merengue, pero el inspector aún recuerda esos nombre de quienes para él eran sus ídolos.



"Tosello era una gran figura y Wilmer Velásquez, y ahora que estamos cara a cara toca hacer un gran partido para poder sacar el resultado. El gol de mi vida fue el primer que anoté en mi carrera que fue contra Platense, un bonito gol que quedará marcado, pero si le anoto al Olimpia también porque es el equipo de mis amores, pero lo celebraría".



William Moncada se ha convertido en un ejemplo de lucha y perseverancia, donde los sueños se pueden cumplir sin importar su tiempo, ni los retos que se deban superar.