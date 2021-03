Héctor Vargas rompe el silencio tras cumplir sanción y apoya decisión de Diego Vázquez de ir a Derechos Humanos

Seguir a @kelvincoelloHN

Héctor Vargas, técnico de Marathón, por fin habló tras pasar en silencio todo el inicio del campeonato y la expulsión que le derivó en cuatro partidos de suspensión, mismos que cumplió luego de ser expulsado por reprobar decisiones arbitrales.

El técnico se quejó de lo difícil que es estar fuera de las canchas sin dirigir. “Al estar uno dentro es más factible cambiar algunas situaciones. Es un castigo severo porque yo nada más había reaccionado a una acción del árbitro y me dieron cuatro partidos, que parece que cuatro es el número preferido de la Comisión de Disciplina porque hay varios. Creo que en el caso mío fue desaprobar una decisión, y yo aceptaba, no tenía antecedentes, tenía un año y pico de no ser castigado, pero ya está, ya lo cumplí”, inició diciendo Héctor Vargas este martes antes de iniciar los entrenamientos.

Sobre la situación no poder entrar a los estadios, el timonel afirmó que: “Hay un canal de televisión que transmite los partidos donde tira la imagen dos minutos después de que realmente pasan y cuesta desde afuera estar viendo y no sabes que pasa, no se sabe. Uno se entera después, además no podés ir a la cancha aunque ya está castigado, lejos no se puede y creo que nos estamos pasando el límite porque es demasiado; queremos ser más papistas que el Papa”.

El entrenador del Marathón, Héctor Vargas, habla con el preparador físico, Luis Ayala durante el entreno este lunes. Fotos Neptalí Romero

Vargas se solidarizó con su compatriota Diego Vázquez, técnico del Motagua que tuvo que ir al Comisionado de Derechos Humanos a quejarse porque le están cortando el derecho al trabajo.

“No entiendo, el que está dirigiendo y está hablando fuerte está bueno que lo castiguen, pero uno puede ver el partido, es su trabajo. Diego Vázquez ha ido a los derechos humanos y en eso no te pueden cortar la libertad de trabajar; uno puede estar en el estadio y ver desde lejos el rendimiento de los futbolistas”, comentó.

Dejó claro que la justicia no es pareja y dejó un comentario muy sincero. “Cuando se pone a regir situaciones como esta donde no te permiten ir al estadio, la verdad que no entiendo. De a cuatro vamos (sobre los castigos). Nosotros no tenemos derecho a la defensa, lo que está puesto en el acta es lo que creen, que un árbitro lo pone de buena leche es lo que quiere hacer, otros actúan de mala leche y ponen cosas que no son. Somos castigados y no somos escuchados, entonces, no digo solo de jugadores”.

Luego siguió: “Ha pasado, ni el Comisario lo pone en el acta. Quedó evidenciado en la final donde van todos los jugadores del Olimpia donde el árbitro y no está en el acta; luego después fue amenazado el gerente que amenazó al de los árbitros. Estas situaciones no son manejadas en la Comisión de Disciplina porque no son puestas en el acta, pero ya estamos”.

Finalmente mencionó que el equipo no inició como esperaba, y a pesar de eso, los rivales de grupo también andan mal pues ganando dos partidos sale a flote nuevamente y así se prepara este jueves.

“No va a cambiar mucho porque comenzamos más tarde que todos los equipos, ahora tenemos que enderezar el rumbo, estamos cerca de los que están arriba, no están aprovechando a pleno el mal arranque de Marathón que no fue el mejor y con la posibilidad de que si ganamos los dos partidos nos vamos a recuperar y a eso le vamos a apuntar”, sentenció el argentino.