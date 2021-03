Haaland sobre el arquero del Sevilla: "Fallé y se burló. Entonces volví a tirar, lo marqué y ya no se volvió a burlar"

El delantero noruego del Dortmund, Erling Haaland, se mostró feliz este martes tras clasificarse para cuartos de la Champions, pese a empatar 2-2 en "un partido difícil" contra el Sevilla.

"Ha sido un partido muy difícil, estoy cansado, pero está muy bien haberse clasificado para la siguiente ronda", dijo Haaland, autor de los dos tantos de su equipo, tras este partido de vuelta de octavos de Champions.

"Sabíamos que nos iban a atacar intensamente, pero cuando hemos marcado un gol, necesitaban tres, ir ganando 1-0 al descanso era bueno para nosotros y fue un bonito gol", explicó.

"Fallé mi primer penal: si el portero se hubiese quedado en la línea habría marcado, pero hizo trampa", dijo, en referencia al penalti que tuvo que repetir, tras adelantarse el meta del Sevilla Bono.

Tras el primer penal, el arquero y el atacante le gritó el tanto al cuidavallas tuvieron un cruce de palabras. ¿Qué se dijeron?.

"El karma es así. Fallé y Bono se burló. Entonces lo volví a tirar, lo marqué y ya no se burló. Cuando me gritó en la cara en el primer penalti, pensé 'más me vale marcar otro gol' y eso fue lo que pasó, así que genial. Esto es algo normal en este mundo. No tengo ni idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me había dicho él. No sé qué significa", agregó

"Estaba un poco nervioso para volver a lanzarlo, pero sabía que teníamos que marcar ese segundo gol", concluyó.