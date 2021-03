Así define Wilmer Crisanto el duelo Motagua-Marathón en el Nacional de Tegucigalpa

Marathón va a un partido sumamente complicado este jueves cuando se enfrente al Motagua (7:00 pm), colíder del grupo B del torneo Clausura-2021 de la Liga Nacional. El equipo esmeralda, que tiene tres juegos sin ganar, va convencido de quererle hacer daño a los azules.



El juego tiene bastante morbo por todos lados; porque es otro choque Vargas-Vázquez, porque Marathón tiene mucho tiempo de no ganar en Tegucigalpa y porque Wilmer Crisanto va de visita ante sus ex.



Y fue precisamente Songó quien habló acerca del duelo. “Será un partido sumamente complicado ir a Tegucigalpa pero vamos con la ilusión de hacer las cosas bien y sumar de a tres puntos, que es lo que busca el equipo”.

Para el lateral derecho es importante que sus compañeros de equipo se la crean de que pueden ir a sacar los tres puntos al Nacional ante Motagua.

“Hay que hacerle entender a los compañeros del convencimiento que se puede ir a sacar un resultado favorable, esto no deja de ser fútbol, de una u otra manera en cualquier cancha, estamos muy ilusionados en eso, trabajamos fuerte pero los resultados no se nos han dado, lo bueno de estar jugando seguidos es que podemos reivindicarnos rápido”, ha dicho el ceibeño.



Crisanto asegura que ante los azules, club con el que ganó cinco títulos de Liga Nacional, es una oportunidad más que buena para levantar cabeza.

“Cuando las cosas no se dan, no se dan para nadie, hoy en día no se nos están dando las cosas, la pelota no ha querido entrar a la red, pero el convencimiento y las ganas ahí están. Va a entrar en cualquier momento y cuando entra, entra hasta de espalda, ante Motagua es una oportunidad y un partido y esperamos que las cosas se nos den bien", concluyó.