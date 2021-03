Reynaldo Tilguath sobre el duelo ante el Olimpia: "Trataremos de buscar el resultado a nuestra manera"

La séptima jornada de la Liga Nacional representa un duelo especial y motivante para algunos clubes, uno de ellos es el Real de Minas, quien recibe la visita del Olimpia, líder del Torneo Clausura.

Reynaldo Tilguath, técnico y líder del conjunto minero, tiene claro que el compromiso no será nada fácil, ya que los merengues mantienen una regularidad en los últimos torneo y en la actualidad están invictos.



"Difícil, un rival complicado, con mucha experiencia y un gran plantel, pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor partido, ser inteligente y tratar de sumar", indicó.



Las matemáticas son muy claras en cuanto a las posibilidades que se pueden tener en estos compromisos ante uno de los mejores equipos del país.



"Uno es mejor que nada, pero cuando buscas uno, probablemente no te llevas nada. Trataremos de buscar el resultado a nuestra manera, buscar el mejor once y ver que estrategia nos puede servir".

Y asegura que: "Ellos se motivan al momento que saben que se van enfrentar al Olimpia, muchos jugadores de los que están acá ya lo han enfrentado en distintos equipos y hoy está ´la posibilidad de hacer un buen partido, poder sumar y alejarnos de la situación que estamos".



Tilguath es directo en torno a las aspiraciones que se tienen en cada duelo, pero hay que ser consciente de los resultados que se pueden lograr ante cada uno de ellos.



"Sumar se quisiera con todos, pero mejor uno que nada. Yo les digo a ellos: "Si no ganas, no pierdas". Hay que tratar de ser inteligente, tomar las mejores decisiones y estar concentrado los 90 minutos. Los equipos grandes les quedan dos y las anotan".



Y agrega: "A Olimpia, Motagua, Marathón, Real España les debes de jugar muy inteligente, son equipos grandes y con buenos planteles, no digo que nosotros tengamos un mal plantel, pero jugadores con más recorrido".



EL TEMA DEL DESCENSO ES UNA PRIORIDAD EN EL EQUIPO



Reynaldo Tilguath y sus pupilos se ilusionan con poder luchar por una tercera plaza del grupo, situación que los puede llevar a alejarse de la zona del descenso.



"Una cosa conlleva a la otra. Nosotros primero tenemos que pensar en salir de donde estamos para después buscar otras cosas. Lo primero es salir del descenso".



Luego de igualar un duelo directo ante la Real Sociedad, donde no se pudo sacar, el análisis del técnico del conjunto Real Sociedad es muy claro.





"El margen es igual y las palabras de los periodistas son: ¿Sí termina el campeonato hoy, quién desciende? jajaja, pero teníamos que haber sumado de a tres y no se pudo, pero no se dice si más adelante podemos sumar uno o dos triunfos seguidos, eso nadie lo sabe. Aquí estamos para trabajar, ya que esto se saca con trabajo".



Según revela el propio entrenador, la ilusión y el propósito de la plantilla van más allá de pelear por el descenso. "Las ilusiones de ellos son otras, pero lo primero es salvar la categoría, salir de esa zona y posteriormente si se nos abre una oportunidad en otras instancias, pues trataremos de aprovecharlas".