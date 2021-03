Fin a la historia de amor: Iker Casillas y Sara Carbonero se separan tras 11 años juntos

Iker Casillas y Sara Carbonero se separan. La noticia, la ha recogido el semanario español “Lecturas” y que reproducen otros importantes medios de todo el país. Los dos llevan tiempo viviendo en casas diferentes, y han tomado la decisión de marcharse de común acuerdo, a pesar de los graves problemas de salud que ambos han experimentado en los últimos años.

El semanario también escribe que Casillas, quien se retiró del fútbol en 2019, lleva semanas viviendo en una casa distinta a la de su familia. Hace poco menos de un mes, los dos fueron fotografiados saliendo de la clínica de la Universidad de Navarra, donde la periodista había sido hospitalizado para una operación. Ambos están casados ​​en 2010 y tienen dos hijos.

Sara Carbonero, periodista deportiva, tras haber trabajado para Radio Marca, Cadena Ser y La Sexta, se trasladó a Mediaset España, de la que es subdirectora de la sección de deportes.

Sara Carbonero e Iker Casillas llevaban 12 años juntos y ahora viven en casas separadas.





EL FAMOSO BESO

La leyenda del Real Madrid Iker Casillas fue el portero de los blancos durante 16 años antes de cerrar en el Oporto. En su carrera lo ha ganado todo, tanto con clubes como con la selección. Los dos habían revelado su historia de amor poco después de la final de Sudáfrica de 2010, que España ganó 1-0 a Holanda. En esa ocasión, en la entrevista posterior al partido, Casillas interrumpió a Carbonero para besarla en vivo, imagen que dio la vuelta al mundo. Los dos se habrían conocido un año antes, en la Copa Confederaciones de 2009, pero solo comenzarían a salir más tarde. En 2014, el nacimiento del primer hijo, Martin,

PROBLEMAS DE SALUD

2019 fue un año que trastornó a la pareja de forma inesperada: en mayo, durante una sesión de entrenamiento con el Porto, Casillas -38- sufrió un repentino infarto. La intervención oportuna del personal sanitario del club portugués asegura una atención inmediata que luego sería decisiva.

Un año después afirmó que, “empiezo a entrenar, pero durante medio segundo tengo la sensación de sentirme diferente, trato de tomar algo de aire y veo que no puedo respirar. Pero en mi cabeza creo que es una alergia. Entonces empiezo a tener otra sensación, no puedo respirar, me tiro al suelo y digo que no puedo. Es como estar en el fondo de una piscina de dos metros de profundidad, te gustaría subir y no puedes ”.

"La vida a veces tiene una forma extraña de recordarnos que debemos celebrar cada latido", escribió su esposa poco después de la enfermedad. Ni siquiera un mes después, Sara, de 35 años, anuncia en las redes sociales que ha sido operada de cáncer de ovario y que “todavía le quedan unos meses de tratamientos por delante. Sé que el camino será largo ”.

Tras pasar la primera fase, la periodista fue nuevamente hospitalizado hace menos de un mes por una recaída para un nuevo ciclo de tratamiento. El 3 de febrero, Casillas, en Instagram, le había dedicado un post por su cumpleaños: “¡37 años, enhorabuena! El baile continúa ... ¡tienes que bailar hasta el final! "