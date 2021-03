Haaland revela cuál es su secreto para ser un 'killer' en la Champions: ''Con eso me despierto todos los días''

Erling Haaland es el '9' del momento. La bestia noruega sigue intratable en la Champions League y ayer frente al Sevilla marcó un doblete para que el Borussia Dortmund se metiera a los cuartos de final de la competición.

El jugador de tan solo 20 años se ha caracterizado por su olfato goleador tanto en la Bundesliga como en la Liga de Campeones, y confesó cuál es su secreto para sobresalir a su corta edad.

Según cuenta Haaland, cada mañana se despierta escuchando el himno de la Champions y esto lo motiva para seguir meciendo las redes.

''Ese es mi tono de alarma, con ese me despierto todos los días, es la canción de la que nunca me aburro. Al menos cuando me despierto. Así que con eso siempre tengo un comienzo perfecto para el día'', dijo el atacante en una entrevista para TV2.

Haaland, en sus redes sociales, ha mostrado su gusto por el himno de UCL, ya que lo impulsa para continuar en su carrera y llegar a convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo.

Ya lleva más de 100 goles

Cabe mencionar que el pasado sábado, el noruego alcanzó la cifra de los 100 goles oficiales de su carrera en la derrota del Dortmund frente al Bayern Múnich.

Pero lo más sorprendente es que lo hizo con menos edad que Messi y Cristiano Ronaldo. El argentino necesitó 214 partidos para llegar a esa cifra, mientras que el portugués tardó 298.

A esos 100 tantos de Haaland hay que sumarle los dos que le marcó al Sevilla. Por estos números los poderosos clubes de Europa (Real Madrid, Barcelona, Chelsea y M. City) sueñan con ficharlo.