El UPN-Real Sociedad queda suspendido por positivos de Covid en el club de Tocoa

El juego UPN-Real Sociedad por la séptima fecha del Clausura-2021 queda oficialmente suspendido. El director deportivo del club tocoeño, Javier Martínez, le confirmó a DIEZ que la Liga ya se los comunicó.

La razón por la cual el juego, que estaba pactado para este jueves a las 3:00 de la tarde, no se va a desarrollar, es porque el Real Sociedad ha presentado positivos por Covid-19. Más de 10 futbolistas están infectados.

"Se va a suspender. Tengo los tres porteros con Covid. Están bien, el único que se quedó en Danlí fue Roy Posas (preparador de porteros), él fue quien contagió, yo creo. Los futbolistas ya están con tratamiento, salieron siete desde el lunes y ayer salió el portero, el argentino Juan Pablo Domínguez y hoy salieron dos más", le comunicó a DIEZ el directivo.

Javier Martínez asegura que la Real Sociedad tiene jugadores suficientes para jugar el partido, sin embargo, no cuenta con porteros, por lo que el partido no se puede llevar a cabo. "Los tres porteros no podrían jugar, hoy me notificó la Cruz Roja el último. Tenemos equipo para jugar pero no tenemos porteros. La Liga ya nos informó que se cancerlará el juego", reiteró.

Cabe destacar que la Real Sociedad que dirige técnicamente Carlos Ramón Tábora tendrá que parar máquinas y por ende paralizar los entrenamientos de 12 a 14 días, como lo dicta el protocolo de bioseguridad.

Los aceiteros tendrán que reprogramar al menos cuatro juegos del campeonato. Este mismo ante la UPN, el que jugaría posterior contra Motagua y el de la novena y décima fecha que tendría que disputar frente al CDS Vida y Olimpia.