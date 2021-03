Melissa Pastrana se confiesa: Por qué no pasó la prueba física, su frustración y la operación a la que se someterá

Hablar de Melissa Pastrana es sinónimo de representación internacional para Honduras en los torneos internacionales, una árbitra que ha sabido levantar el alto el nombre del país.

Pastrana es una de las árbitras que las han estado preparando para la utilización del VAR en toda el área de la Concacaf.



Curiosamente muchos se pregunta ¿qué hace o dónde está?. DIEZ ha hablado con la silbante y ha confesado las razones por las cuales no ha sido considerada en los partidos del presente torneo Clausura 2021.



¿Qué pasó qué no pudo pasar la prueba física?

Me sometí a la prueba física de hombres porque sabía que estaba preparada, pero al final un problema de salud, algo que no contaba intervino; Fue un tema de rinitis que hace unos años atrás yo vengo padeciendo y con el paso de los años se ha ido empeorando a pesar de los tratamientos. Lamentablemente debido a los cambios climáticos que sufrimos en las estaciones que no son tan marcadas como antes.



¿Dónde se realizó la prueba física?

La prueba la realizamos en la pista olímpica de Unitec y ese día estaba haciendo mucho viento y frío. Iniciamos en la madrugada y al final este clima me terminó afectando. Mi padecimiento a medida ha ido empeorando y dificultando la entrada de aire; al momento que estaba realizando la prueba física, llegó el momento que no pude oxigenar, ni siquiera una inhalación profunda, ya que mi nariz estaba totalmente obstruida y debido a eso me mareé y no pude continuar, por eso decidí detenerme en la prueba.



¿La prueba era obligatoria para las árbitras?

La Comisión ya había hablado conmigo y Shirley (Perelló) qué si nosotros queríamos tener participación en primera división y competir hasta las etapas finales del torneo, pues debíamos realizar dicha prueba. Al no pasar me quedo sin participación, son los lineamientos que hay que seguir y ahora lo que toca es tratarme de la rinitis.



¿Se someterá a algún tratamiento especial?

Más bien tengo que realizarme una cirugía que será la próxima semana para ya dejar de tener este tipo de problemas que en los últimos días me he visto mucho más afectada por los climas que hemos tenido, y que unos días están soleados, otro muy frío y por eso me haré la cirugía para dejar de tener esto.





¿El falso que el lunes se le haría una nueva prueba física?

Estaba programada la prueba de control internacional porque en los primeros días de abril se hará la prueba de control de UNCAF a todos los árbitros internacionales y a raíz de mi cirugía, donde la Comisión ya está enterada que será la próxima semana, el 17. Yo había solicitado que se me realizara la prueba antes de la cirugía, pero de parte de UNCAF hubo una comunicación y se dijo que no era necesario que hiciera la prueba, ya que primero está mi salud y en el momento que yo esté preparada la prueba se reprogramar posteriormente.



¿El tema de dirigir en primera división está cancelado para Melissa Pastrana?

La verdad que sí por cuestiones de salud, ya que después de mi cirugía tomará alrededor de 30 días y debo tener un reposo total para evitar hemorragias, ya después iniciaré con los entrenamientos de reacondicionamiento físico.



¿Competencias internacionales tenía agendadas?

Realmente no, todavía en Concacaf se habla de fechas tentativas para algunos torneos, pero aún no hay nada confirmado. Fue a última hora que se realizará la competencia Preolímpica masculina en marzo e incluso eso llevó a mucha discusión por el tema de la pandemia. Para nosotras las árbitras no hay nada en agenda y por eso fue uno de los motivos que UNCAF me dijo que no era necesario hacer la pruebas antes de mi operación.



¿En lo personal cómo se siente al no pasar la prueba física por un tema de salud?

Hay un momento de frustración y no lo voy a negar, al tener el problema físico en la prueba y no aprobarla, después de todos los meses de trabajo, entrenar los fines de semana, no dedicarle tiempo a mi familia, no hacer viajes familiares y concentrarme en mis entrenamientos, ya que sabía que los tiempos de hombres exigen mucho más, pero al final después de ese periodo de frustración y enojo conmigo misma, entendí que las cosas por algo pasan y Dios nos pone pruebas solo por ponerlas.



¿Ha estado sin dirigir entonces?

Desde la semana pasada ya empecé a tener participación en la Liga de Ascenso y eso me ha permitido hasta el momento mantener un ritmo de partido que es más exigente que una prueba física. Confío en Dios que después de la cirugía no habrá ningún problema y de ahí será borrón y cuanta nueva para poder volver a estar en Primera División. Sé que mucha prensa y aficionados se preguntan qué dónde estoy y qué pasa conmigo, pero este es un tema de salud y no tiene nada que ver la Comisión de Arbitraje.



¿Ha tenido el apoyo de la Comisión de Arbitraje y compañeros o se ha sentido excluida?

Al no tener participación en Primera División pues puedo decir que estoy excluida, porque no tengo la actividad debido a la prueba física, pero en cuanto a mi jerarquía como árbitra internacional siempre se me ha incluido en las reuniones de Primera División, en los trabajos técnicos, así que por esa parte no puedo decir que estoy excluida, ya que ellos saben que deben darme participación en este tipo de reunión de trabajo de acorde con mi preparación para el nuevo proceso mundialista.