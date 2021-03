Keylor Navas sorprende y reveló a quién le dedicó el penal que tapó a Messi: "Están pasando un momento complicado"

Keylor Navas fue la gran figura en la clasificación del PSG a los cuartos de final de la Champions, el equipo parisino eliminó al Barcelona. Además, el portero fue elegido como MVP del encuentro.

El tico habló tras el partido y dedicó el penal tapado a Lionel Messi al minuto 45 a uno de sus compañeros que aseguró que no la está pasando nada bien, de igual forma, aseguró que esa acción cambió el partido.



"No es un secreto que si lo meten era una motivación extra, pero al fallarlo ha sido una desilusión para ellos. Son cosas que pasan en el fútbol y estoy contento de haberlo parado. Se lo dedico a Sergio Rico y a su familia, que están pasando un momento complicado", comentó





Keylor también comentó sobre el penal, nunca le había tapado ninguna ejecución al argentino, ni con Real Madrid ni con PSG.

"Nunca se sabe por dónde puede chutar Leo porque ha chutado 60 penaltis o más, pero tenía la sensación de que iba a cambiar respecto al otro partido y que iba a tirar al otro lado. Ha salido bien".



Navas también fue consultado por el Real Madrid y fue claro en su respuesta: "Estoy muy contento por haber ayudado a mi equipo. Estuve unos años en Madrid y lo pasé increíble ganando títulos. Tengo mucho cariño al club y a la afición, pero esa es otra historia y ahora lo doy todo por el PSG".

EL PENAL DE NAVAS TAPADO A MESSI