JJ López, DT del Platense sobre Real España: “Tienen la necesidad de ir por el resultado pero no les será fácil”

Jhon Jairo López, entrenador del Platense, equipo que está peleando el liderato del grupo del norte, llega motivado para el juego ante Real España y medirá fuerzas contra uno de los equipos con los que peleará por clasificar directo a la final de liguilla.

El técnico dice que les guarda respeto ya que por ahora solo “nos queda encomendarlos a Dios todo poderoso para que proteja estos chicos que tienen todas las ganas de jugar y no será un partido fácil. Vamos tranquilos porque hay un grupo como muchas ganas”, afirmó López.

Platense no pudo entrenar este miércoles en el estadio debido a la lluvia, pero sí lo hizo en una cancha sintética, algo que no dejó muy tranquilo a López ya que considera que hubo algunos detalles por corregir.

“Nosotros tenemos un déficit de goles recibidos y ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos ensamblando el equipo en defensa y ataque, afinando a los muchachos que viajan a San Pedro Sula para ir a buscarnos un resultado positivo”, sentencia el técnico sudamericano.

El Platense entrenó en una cancha bajo techo este miércoles debido a la fuerte tormenta que azotó sobre Puerto Cortés.

Sobre la oncena del Potro Gutiérrez fue sincero: “Es un equipo que seguramente tiene la necesidad de ir por el resultado, nosotros también iremos por seguir arriba, no la tendrán fácil. Ellos tienen un jugador de muy buen nivel, de Selección Mayor y Sub-23. Tenemos que ser ordenados en defensa; ellos nos tienen estudiados pero los que resuelven el partido son los 22 que entran en la cancha”, comentó López.

LLAMADO A SUS COLEGAS TÉCNICOS

El entrenador no comparte algunos criterios de algunos entrenadores que reclaman a los árbitros y ahora se lamentan tras las decisiones de la Comisión de Disciplina. Dice que hay que respetar a las autoridades.

“Yo quiero un llamado más que temeroso si me van a expulsar o no. Les hago un llamado a la cordura a la gente que se dedica a la Comisión de Disciplina y los árbitros, nosotros no somos nadie para hablar de los colegas, pero no condicionemos a los jueces para que los dejemos que piten, ya si se equivocan o no, cada uno haga su trabajo”, contó a DIEZ JJ López.

Finalmente comentó sobre los profesionales de la ocarina. “En un partido se juegan muchas cosas pero hay una persona que imparte la disciplina y nosotros dediquémonos a lo de nosotros que es dirigir a los jugadores”, sentenció.