Tabla de Posiciones: Honduras Progreso empata con Vida y se pone segundo del Grupo del Norte

En el arranque de la fecha 7 del torneo Clausura 2021 en Liga SalvaVida, el Honduras Progreso empató 1-1 con Vida en el estadio Ceibeño y con ello saltó al segundo lugar del Grupo del Norte.

Eduardo Rotondi marcó para lo progreseños y Óscar González marcó en su propia meta para lo cocoteros. Con este resultado, los ribereños son segundos con 7 puntos a la espera de lo que ocurra este jueves en el choque Real España vs. Platense.

Los selacios marchan líderes con 8 puntos y los catedráticos fueron relegados a la tercera casilla con 7 puntos.

Los cocoteros todavía no saborean la mieles del triunfo en este Clausura 2021. Son cuartos con 6 puntos producto de seis empates en el certamen.

Marathón ocupa el último lugar de la tabla del Grupo del Norte con 5 puntos y este jueves visitará el estadio Nacional para enfrentare al Motagua.

En el Grupo del Centro el Olimpia marcha líder con 16 puntos. Motagua es segundo con 15 unidades y Lobos UPNFM marcha tercero con 6 unidades.

Real Sociedad es cuarto con 4 puntos y Real de Minas último con apenas 2 puntos.

Ribereños siguen alejándose de la zona del descenso

El Honduras con este punto conseguido en La Ceiba llegó a 17 puntos en la tabla general. Se aleja ocho puntos de distancia del Real Sociedad que marcha último con 9 unidades.

Real de Minas es penúltimo con 14 unidades y este jueves recibirá a Olimpia en Danlí.

Lo partidos de este jueves

5:00pm Real de Minas vs. Olimpia (Estadio Marcelo Tinoco)

7:00pm Motagua vs. Marathón (Estadio Nacional)

7:00pm Real España vs. Platense (Estadio Morazán)