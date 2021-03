Promesas isleñas camino a seguir los pasos de Edrick Menjívar en la Primera División de Honduras

El guardameta del Olimpia, Edrick Menjívar, está siendo la sensación con sus actuaciones en la Liga Nacional de Honduras que le ha valido para posicionarse entre los primeros nombres a ser elegidos en la convocatoria de la selección de Honduras liderada por Fabián Coito para los juegos de preparación a finales de marzo ante Bielorrusia y Grecia.

El oriundo de las paradisíacas Islas de la Bahía, es un motivo de orgullo para sus tierras y actualmente hay muchos jóvenes que buscan seguir sus pasos buscando escribir su propia historia en la Liga Nacional, así como en su momento lo hizo Georgie Welcome durante su pasaje en el Motagua y su primo Shannon Welcome.

En el último año varios futbolistas jóvenes destacados en Roatán, se han hecho de un lugar en las reservas de los equipos de la primera división y otros a nivel selección menor tales como:

Daniel Welcome (Galaxy, microciclo Sub-18), Alfred Jervis (reservas de Real España), Andrew Connor (reservas de Olimpia), Kenson Hubert Forbbs (Galaxy, Sub-17 de Honduras), Alexander Lucas (estuvo en reservas de Marathón), Marc Sigüenza (Real de Minas) y Georgie Welcome JR que busca llegar al Motagua (hijo de Georgie Welcome).

Georgie Welcome Jr (está en las inferiores del Galaxy FC), hijo del exdelantero de Motagua, Georgie Welcome

En el caso de Alexander Lucas, destacado contención de 18 años, estaría fichando por un equipo del máximo circuito a finales del torneo Clausura, según su representante, Maynor Sigüenza quien colabora detrás perfil de varios jugadores de la isla camino a la Liga Nacional.

El nota más reciente en la primera división, fue el fichaje del delantero de 22 años Josué Arzú en el Motagua, después de convencer al cuerpo técnico comandado por Ninrod Medina y Diego Vázquez durante la pretemporada.

Arzú tuvo sus comienzos en el Piratas FC, luego militó en Liga Mayor con el Arsenal y Galaxy FC (todos en Roatán). En tierra firme lo intentó en el Olimpia, victoria, Real Sociedad, pero tuvo éxitos.

Situaciones como estas son las que el entrenador del Galaxy FC Wilson Álvarez, destaca y espera que se sigan formando en todas sus categorías.

"Estamos trabajando con estos pequeñines para darle una estructura a la academia. Aquí manejamos de 12 a 13 categorías en tiempo completo, los niños tiene pedagogo por si tienen problemas en las escuelas. Dios nos ha bendecido con jugadores buenos. Por el proceso estos cipotes llegan a un buen nivel competitivo, siempre estamos peleando departamentales. Esto nos llevan a tener niños de buen nivel", dijo a DIEZ.