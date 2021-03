Diego Vázquez quería más goles ante Marathón: "Nos quedamos cortos en el resultado"

Diego Vázquez volvió al banquillo. El entrenador del Motagua regresó y celebró el triunfo de sus dirigidos 2-0 ante el Marathón, club que sigue de capa caída. Sin embargo, a pesar del triunfo, el técnico argentino quería más goles. Hizo una pequeña obervación ya que el árbitro Armando Castro no adicionó minutos y lo pitó al 90.

El entrenador de los azules habló sobre Elmer Güity, de quien dijo tiene que mejorar en la parte física, reveló a qué se debe la ausencia de Bayron Méndez y calmó las aguas con respecto a Marco Tulio Vega, que salio por un golpe que recibió.

¿Un partido fácil?: "No para nada, no fue fácil, todos los partidos hay que trabajarlos, no le llegaron (a Rougier) porque lógicamente es todo un trabajo en equipo, descolgaron varios centros y sufrimos poco pero producto del ciclo del juego que tiene que ver con defenderse bien y llegar bien, eso lo manejamos bien pero en las imágenes que me quedan son todas cosas positivas. Nos quedamos cortos en el resultado".



Quedó satisfecho por el rendimiento del equipo: "Siempre hay detalles para seguir mejorando, quizá nos quedamos más cortos, queríamos hacer más goles, incluso el árbitro no dio tiempo de descuento y esto es algo que se define también por goles en las posiciones, siempre queremos más, apostamos a la excelencia, me dejan contento todos los jugadores, los chicos se van acoplando, el caso de Diego Rodríguez me dejó buena impresión que ha jugado poco y los demás han jugado un poco más y están como queremos".





Volvió después de seis partidos fuera: "Son sensaciones positivas, lógicamente uno quiere estar en el banquillo, lo dije anteriormente, tenemos todo mecanizado y marcado en la semana con el cuerpo técnico, uno afina los músicos durante la semana y al final tienen que tocar y la sinfonía se tiene que escuchar bien".



Sobre el arbitraje: "De eso no puedo opinar...".



Le ha costado a Elmer Güity: "Lo vamos llevando de a poco, se tiene que poner bien en la parte física, es un jugador que maneja muy bien la pelota, y hoy el partido no era para él, por cómo estaba, ya lo hemos incluido pero tiene que seguir mejorando físicamente, hoy estuvo Diego Rodríguez que lo ha hecho bastante bien y en otros partidos ha jugado Omar Elvir, entonces, tienen que seguir peleando por un puesto y cuando la tengan aprovecharla".



Bayron Méndez: "Tuvo un desgarro y recién ha acumulado muy pocos entrenamientos entonces tiene que seguir poniéndose bien para ser opción".



El estado de Marco Tulio Vega: "Bien, está bien, una carga muscular nada más, eso fue lo que me dijo el doctor".