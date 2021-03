Sin fútbol el fin de semana por elecciones: Así está programada la jornada 8 del Clausura 2021

Tras disputarse la jornada 7 donde dejó a Olimpia, Motagua y Real España como los grandes ganadores, en la próxima fecha tendrán partidos de visita y se pone bueno el campeonato Clausura que está ya cayendo a más de la mitad.

Este fin de semana no habrá actividad debido a que en Honduras se estarán desarrollando las Elecciones Primarias el domingo 14 de marzo y desde el sábado están prohibido los espectáculos públicos. Es por eso que la actividad pasa al miércoles.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA

Los Lobos de UPNFM han solicitado a Liga Nacional adelantar el partido contra Olimpia y éste se estará celebrando el martes 16 en el estadio Nacional. Luego la jornada se continuará el miércoles con el resto de juegos.

Lo que sí está en duda es el encuentro que estaría sosteniendo en casa la Real Sociedad contra Motagua, pues el equipo de Tocoa está en este momento con 18 integrantes del club que tienen Covid-19, entre jugadores y miembros del cuerpo técnico. Los tres arqueros están contagiados y por eso no jugó este miércoles.

ASÍ SE JUGARÁ LA JORNADA 8

Martes 16-03-21 | 5.00 pm | UPNFM vs Olimpia

Miércoles 17-03-21 | 2.00 pm | Real Sociedad vs Motagua

Miércoles 17-03-21 | 3.00 pm | Marathón vs Vida

Miércoles 17-03-21 | 5.00 pm | Platense vs Real de Minas

Miércoles 17-03-21 | 7.15 pm | H. Progreso vs Real España