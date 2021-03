'Tato' García y su hipotético regreso a la Liga Nacional de Honduras: "Nos gustaría volver"

Follow @GustavoRocaGOL

Muy comedido y respetuoso. Así contestó el teléfono el técnico uruguayo Martín "Tato" García (44 años) para hablar sobre un posible regreso a la Liga Nacional de Honduras, donde se coronó campeón en 2017 con el Real España. "Sí pero solo son rumores. Solamente es un rumor, no hay nada seguro, nada cierto", comenzó diciendo cuando se le pregunta sobre su acercamiento con el CDS Vida.



El uruguayo, que no dirige desde diciembre de 2020 en su natal país al Racing, no esconde su deseo de retornar al fútbol hondureño pero asegura que es muy respetuoso de los colegas que hay en el puesto que lo quieren.

"Solamente sondeos, pero soy muy respetuoso si hay gente trabajando en los clubes, entrenadores... soy respetuoso de eso. Yo sé que está Nerlyn (Membreño) trabajando en el Vida y en ese sentido soy muy respetuoso", decía el 'Tato' García.



Consultado si le ilusiona regresar a Honduras, dijo. "Sí, por supuesto, nosotros siempre dijimos que más allá del tiempo, íbamos a regresar porque la verdad nos sentimos muy cómodos, es un país que me gusta mucho a mí y a mi familia, siempre está la ilusión, hace tres años salimos del Real España pero la Liga la seguimos todos los partidos".

Martín "Tato" García fue campeón en 2017 con el Real España de Honduras.

Luego añade. "Nosotros estamos constantemente mirando los juegos de la Liga de Honduras, tanto yo como Rafa (Cánovas) mi ayudante, mi hijo Mateo que estuvo viviendo allá y fue al colegio en San Pedro Sula, quedó con amigos sampedranos, hondureños".



Tato García sorprende al hablar con mucha soltura sobre el fútbol catracho, y es que lo sigue a menudo. "Siempre estamos en contacto, hablando del Real España, hablando del fútbol de Honduras, del bicampeonato de Olimpia, la selección, la Sub-23 de Falero y Coito, muy pendiente siempre del fútbol hondureño".

PENDIENTE DE LA LIGA NACIONAL

Martín García quedó enamorado del balompié nacional y por eso y más su deseo de volver, lo hacen estar siempre pendiente de la Liga Nacional.



"Siempre miro la Liga Nacional. A veces hasta te digo que miramos el torneo local uruguayo en la tele y en la computadora, si coinciden los horarios, estamos mirando el fútbol de Honduras, esa es la realidad, la verdad que siempre estamos pendientes de lo que es Honduras y el fútbol hondureño", acotó.





Revela que hace poco estuvo cerca de volver. "Tuve hace dos años un sondeo de un equipo, no era ninguno de los equipos grandes, estuve hablando con un presidente de un club y después económicamente no llegamos a un acuerdo y decidimos quedarnos por acá, sí tuve alguna propuesta".



El ex técnico del Independiente Santaní de Paraguay asegura que su trabajo vale lo que pide, tanto él como el de su cuerpo técnico. "Depende de lo que le digas caro. Yo creo que mi trabajo y el de mi cuerpo técnico lo vale, somos un equipo muy profesional, tratamos siempre de dar el máximo, como lo hicimos en el Real España, cuando lo hemos hecho en Paraguay y Uruguay con los equipos en los que hemos trabajado, pero no creo que hoy pase por un tema económico. Nosotros la verdad estamos tranquilos, nos gustaría volver a la Liga de Honduras, como te vuelvo a repetir, es un lugar donde nos sentimos muy a gusto, tanto yo como mi familia, sentimos un cariño muy grande a lo que es el pueblo hondureño. Siempre pendiente de todo, hemos dejado muchos amigos por allá. Nos gustaría volver".



Martín García se limitó a decir que solo han sido "sondeos", por lo tanto no oficializó su vuelta a Honduras, aunque las ganas, esas sí están aunque no sea en San Pedro Sula, sino que en La Ceiba. "No sé, no te puede decir nada, han sido solamente sondeos más que nada en qué andamos nosotros como cuerpo técnico. Nosotros salimos de Racing en diciembre (2020) y ahora estamos libres y solamente sondeos, te repito, muy respetuoso de los profesionales que están trabajando".

OPINA SOBRE EL REAL ESPAÑA



"Ayer me gustó. Sobre todo me gustó la intensidad, golpeó en los momentos justos del partido con un Platense que viene haciendo un buen torneo también, con jugadores interesantes como Ilce Barahona, tiene buenos jugadores, un rival que se hace muy duro en el Excélsior en Cortés, pero Real España hizo un buen partido, muy ordenado, me dejó muy contento el golazo y el partido que hizo Maikel García, jugador que hicimos debutar nosotros, eso me pone feliz, siempre que vemos a alguno de los chicos que nosotros hicimos debutar en el equipo hace tres años y destacarse en primera, eso nos pone muy felices".