Joven jugador del Alajuelense sobre Alex López: "Es mi papá dentro y fuera de la cancha, le debo mucho"

Alex López está dejando un gran legado en el fútbol de Costa Rica con la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. El jugador hondureño no solo asiste, golea y gana títulos, sino que también brinda su ayuda a los más jóvenes.

Uno de los que ha elevado su voz para agradecerle a Alex López es Brandon Aguilera, joven mediocampista de 17 años quien asegura que el catracho es su "papá dentro y fuera de las canchas".

El propio futbolista le comentó a AM Prensa de Costa Rica que Alex López lo cuida, lo lleva a todas partes y dentro de la cancha le dice qué debe hacer, todo esto con el fin de que mejore su accionar.

"Alex López es mi papá dentro y fuera de la cancha, le debo mucho a él. Me lleva a todos lados, me cuida y en la cancha me dice lo que tengo que hacer para mejorar, el fin de semana pasado que jugamos en Pérez Zeledón, obviamente yo hablé con mi familia y hablé con ellos, pero después al que llamé fue a Alex", reveló el jugador.

Brandon Aguilera es una esponja, pues absorbe todo los consejos de Alex López, jugador importante en el engranaje de la Liga Alajuelense.

"Ahí me estuvo comentando que cómo estuve, que lo hice muy bien, que tengo que mejorar en eso y cosas así. Alex es muy buena persona, un gran futbolista y es mi mejor amigo. Ser alguien joven es solo un número, pero al tener el apoyo de un jugador de la talla de Alex es algo que me ha ayudado a mejorar", afirmó Aguilera a AM Prensa.