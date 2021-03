Las causas de la debacle del Marathón de Héctor Vargas y los señalados del mal momento

Cinco puntos de 21 posibles. Es es la carta de presentación del mal torneo que el Marathón está firmando en el Clausura-2021 de la mano del técnico argentino Héctor Vargas. El club verdolaga no tenía acosumbrado a su afición a estar penando en la tabla de posiciones, peor aún con el 'León de Formosa', quien ha hecho sumamente competitivo al cuadro esmeralda.

No es común ver como último lugar a la fómula 'Marathón-Héctor Vargas', pero ha caído en un bache futbolístico del cual no ha podido levantarse. En el actual campeonato registran siete juegos, en los cuales han perdido en cuatro, empataron dos y solamente han conseguido un triunfo, en La Ceiba ante el CDS Vida.

Si tomamos como referencia los últimos 15 partidos de Liga Nacional, el Monstruo Verde ha perdido un total de 10 encuentros, incluyendo los dos de Gran Final ante el Olimpia del Apertura-2020. Ganó nada más tres; 4-0 sobre Honduras Progreso, 3-1 ante Olimpia y el único de este campeonato, 0-1 ante los cocoteros y empató dos. Pero todo este mal trabajo podría tenerse cómo explicarse.

Héctor Vargas dio pistas de la debacle del Marathón. "La preparación, siempre hemos sido un equipo que se ha preparado, siempre los futbolistas que he tenido se los llevan otros clubes como los jóvenes que se los llevan porque no se pueden retener. Ahora el compromiso de los partidos no nos deja prepararnos, pero tenemos que ajustar para lo que se viene".

El argentino, que siempre va de frente, atizó contra Edwin Solano tras perder 2-0 ante Motagua. “No tengo ninguna duda, al futbolista hondureño cuando le dicen que se lo van a llevar, cree que se tienen que dejar estar hasta que se lo lleven. Por eso muchos jugadores salen y regresan, hay futbolistas que me ha tocado como en el Olimpia con el caso del Choco Lozano, Alberth Elis y Chirinos, les metí en la cabeza que había que prepararse para irse, ellos se han quedado donde van. El futbolista de aquí se va y en seis meses viene de regreso. El caso de Edwin Solani se quedó esperando que lo llamara Walter Centeno y más bien lo sacaron del equipo (Saprissa) y como que le afectó y no alcanza el nivel que queremos”.

✔ Tema económico: Antes de comenzar el torneo el Marathón sufrió de atrasos salariales, no obstante, lograron solventar sobre la marcha pero no hubo mucho capital para fichajes requeridos.

✔ Salida de Allan Banegas: El volante, que era un bastión en el mediocampo verdolaga, se marchó al Olimpia luego de no aceptar renovar con el Marathón por una mejor propuesta. Era el capitán del equipo.

✔ Mala preparación: Héctor vargas coincide que no hubo tiempo adecuado para preparar el torneo. Fue de los últimos en iniciar la pretemporada, algo que les está afectando en demasía en el desarrollo del torneo.

✔ Fichajes en mal estado físico: Kevin Hoyos y Carlo Costly llegaron al equipo en un estado físico no apto para participar al alto nivel, además, los grandes fichajes Emilio Izaguirre y Wilmer Crisanto no dan lo que Marathón busca.

✔ Bajo nivel de varios jugadores: Héctor Vargas fue claro, una de las explicaciones al mal momento del Marathón en este Clausura-2021 es el bajo nivel de Edwin Solano, Luis Vega y el uruguayo Mathías Techera.

✔ Garrido lesionado, Kervin ausente: La lesión de Luis Garrido y ausencia de Kervin Arriaga por llamados a la Sub-23 Preolímpica han sido dos golpes al pizarrón táctico de Vargas. Son dos piezas claves en el engranaje del Marathón.

✔ Falta de gol: El Marathón se ha caracterizado por ser un equipo goleador, sin embargo, los delanteros han andado con la pólvora mojada. Carlo Costly, y los argentinos Kevin Hoyos y Ryduan Palermo, que son los que han tenido minutos de juego no andan finos. Frelys López no aparece y los jovencitos Jeffry Miranda y José Vigil no tienen oportunidad.

Sin embargo, DIEZ habló con dos pesos pesados de antiguos vestuarios del Marathón como el uruguayo Edgardo Simovic y Mario Berríos y hay similitud en sus exposiciones sobre el por qué el equipo de Héctor Vargas anda deambulando en el campeonato.



equipo cansado, desanimado y sin variantes

Edgardo Simovic fue campeón con el Marathón en Liga Nacional. Expuso sus puntos al bajón del club sampedrano.

¿Qué pasa con el Marathón? "Veo un equipo agotado, cansado, no hay variantes, de repente hay problemas de cubrir puestos, hay futbolistas que no están jugando en su puesto y anímicamente veo muy caído al equipo. Los jugadores no están en el nivel por eso mismo, por un cansancio o desgaste que hay. Ahora veo que no hay motivación, no corren".



¿Por qué no hay motivación? "No sé porque no vivo el día a día, no sé qué pasará en lo interno del cuerpo técnico, jugadores, no puedo decirlo porque no veo entrenamientos, capaz que entrenan bien o mal, con esto de jugar sábado, domingos y miércoles, te lleva que no puedas trabajar tácticamente el equipo y de armar de repente una línea de cuatro, trabajarlas, hacerlo con los contenciones. Capaz que es eso, que no han tenido el tiempo necesario para trabajar las líneas porque se ven descoordinadas en un 100%".



¿No se fichó bien? "Todos los torneos han fichado jugadores buenos Marathón, no es que hayan fichado mal, siempre a último momento que te trae a Emilio, Costly, el pasado torneo llegó Volpi, Techera y no es que no haya contratado bien, el tema es que de repente no esté encontrando conclusión de líneas. Hay jugadores muy buenos en el Marathón, como Mikel Santos, Luis Vega... son jugadores de calidad, Marathón tiene jugadores pero están pasando un mal momento. Yo los veo cansados".

¿Afecta mucho el bajón de Edwin Solani? "Si no anda Solani, andaba otro, no es un solo jugador. No les salen las cosas, pero tenes que salir adelante. No lo culpo ni a Solani ni a ningún jugador, yo no daría nombres, son cosas que deben de manejarse en lo interno del plantel a ver qué está pasando. Vamos a ver y a analizar si te estás cuidando bien, si estás comiendo bien, si estás descansando... no es que Solani, Machuca y el otro no rinde, tendrían que analizar bien internamente qué está pasando, no me quieren o no quieren trabajar más conmigo. Esta vez el Marathón arrancó mal, no tuvo tiempo para hacer una buena pretemporada, hay que analizar factores que están ahí, nosotros de repente hablamos afuera 'que mal está jugando este y el otro' pero hay que estar ahí para saber en realidad qué está pasando y buscar solución. Marathón siempre ha estado peleando arriba".



La falta de gol: "Marathón se ha caracterizado por hacer goles, más que todo el equipo de Vargas. No he visto al Marathón que haya creado las oportunidades de gol. No son jugadas elaboradas con un pase entre líneas a uno de los delanteros o un centro bien a la cabeza de los atacantes, son jugadas ahí y convierten. Hay problemas de creación, capaz que los movimientos y desbordes no están siendo los correctos. Esto es trabajo y con trabajo se sale"



¿Impactó la salida de Allan? "Lo de Banegas en parte sí y en parte no porque tiene jugadores Marathón. Lo que sí está sintiendo un poco es la ausencia de Garrido, era el reloj del mediocampo, era el hombre de los relevos, lo de Banegas no creo que le haya afectado mucho, era buen jugador pero no era un muchacho desequilibrante, por momentos se iba del partido, pero sí manejaba las pelotas paradas, en eso sí está sintiendo un poco, en el tema del balón parado".