El último en la dinastía Suazo: Sobrino de David busca seguirle los pasos en la Liga Nacional

Caminando por las calles de Puerto Cortés con su mochila donde lleva sus tacos y con la sonrisa de un adolescente en busca de sueños, un larguirucho cipote ha llegado a buscar un sueño. Se trata de Geovanny Padilla Suazo, el último de la dinastía Suazo, sobrino del “Rey David” y “Nicogol” quien poco a poco se abre espacio para iniciar su carrera profesional.

Milita en el Platense. Acaba de cumplir 18 años y ha sido entrenado por su Nicolás desde muy pequeño en una escuela en San Pedro Sula. Nico no solo es su tío y uno de sus padrinos futbolísticos que le aconseja, sino que es quien lo acompaña a los entrenamientos. El muchacho se inspira en sus tíos que tuvieron una carrera profesional en el fútbol y en Honduras son muy reconocidos.

Leer. DAVID SUAZO Y SU OPINIÓN SOBRE LOS FUTBOLISTAS DE AHORA

Nicolás Suazo con Marathón, Rubén Suazo en Platense, David Suazo en Olimpia y Europa, luego Henry Suazo militó en Marathón y en Guatemala. Ahora Geovanny quiere seguir el legado. “Ya estoy en el camino, solo el tiempo dirá cuándo voy a debutar”, cuenta mientras se sostiene la mochila recién salido del entrenamiento.

Geovanny Padilla Suazo cuando sale de los entrenamientos del club, le ayuda a su tío Nicolás, asistente técnico del club. Fotos Neptalí Romero

Nicolás, quien es asistente técnico de Jhon Jairo López en Platense, define a su sobrino como un muchacho con técnica, incluso mejor que la que a esa edad tenía su hermano David. Posee velocidad y sobre todo buen remate. “Lo que más me encanta es encarar a los defensas, quitármelos para definir”, dice Geovanny un poco tímido.

LA VELOCIDAD Y EL REGATE SON SUS ARMAS

El muchacho tiene que hacer espera, ya está en el primer equipo del Platense. Es uno de los que puede sumar minutos Sub-20 y en cada entreno se esmera por sobresalir. “Es un muchacho con muchas condiciones y hay que prepararlo”, comentó el profesor Jhon Jairo López quien lo aconseja como lo hace con todos los jóvenes del Tiburón.

“Yo tengo velocidad y regate. Me inspiro en mi tío David, pero no solo en él, sino en todos mis tíos porque somos una familia futbolística, siempre miro en videos a cada uno. Miro que uno era más rápido y explosivo (David), otro más regateador (Nicolás), otro técnico (Rubén y Henry), entonces de allí me voy guiando para mejorar en todos esos aspectos”, dice muy maduro el jovencito que mide 1.88 de estatura.

El joven futbolista del Platense ya está listo para cuando el entrenador lo mande al ruedo y hacer su debut.

Su posición natural es de un nueve, tiene una altura envidiable y está pensando en poco a poco ir ganando masa muscular para poder lograr el sueño de jugar en primera división y no solo imitar a David Suazo, de los últimos grandes futbolistas que tuvo Honduras.

“No he tenido oportunidad de hablar con mi tío David”, comenta Geovanny que luego sigue: “Voy a tener que ir poco a poco en los entrenamientos y el profesor sabrá cuando será el día que me hará debutar, pero yo siempre tengo que ir mejorando para que en un futuro llevar largo”, explicó.

Padilla Suazo como le conocen en las prácticas del Tiburón en Puerto Cortés al cipote que llegó esta temporada al club, sueña con un día ser parte de una Selección Nacional, pues tiene el ADN futbolero en su sangre. “La dinastía Suazo tiene un nombre, todos llegaron largo y tienen un recorrido. Mi meta es esa, pero vamos a ver como lo llevamos todo”, explicó.

“Mi tío Nicolás es con quien paso más tiempo y es el más cercano, él es como un padre”, comenta Geovanny. “Somos algo diferentes con mi tío David, tengo la velocidad que él tenía, pero la diferencia es que yo vengo entrenando desde abajo y él fue explosivo, salió de un solo a lo profesional, esa es la diferencia”, comenta.

Padilla Suazo lleva tres meses en Platense donde espera poder hacer su debut y seguir con el legado de la familia Suazo.

Cuando Geo no había nacido, su tío Nicolás se hizo un nombre en los años 80's y 90's vistiendo las camisas del Marathón, Herediano de Costa Rica y Comunicaciones de Guatemala, mientras que años después, “El Rey” David Suazo deslumbró en un Mundial Sub-20 y Olimpia; meses después se lo llevó el Cagliari de Italia y su tocó la gloria. Sus otros tíos, Rubén y Henry llegaron a Liga Nacional.

“La característica que tengo de los Suazo y me dicen los profes, es la velocidad. Estoy trabajando en la definición… allí vamos de a poco. Me encanta tocar, que se mire bonito el juego, que se mire que sabemos jugar”, manifestó Gio, su otro sobrenombre en el Puerto.

“Me gustaría ser mejor que mi tío David o por qué no tratar de superarlo”, menciona Padilla Suazo a quien le encanta llevar el dorsal 11, pues considera que ha sido uno de los números que siempre le gustaron a sus tíos, tanto Nicolás como a David en los inicios. Rubén también lo llevó en el conjunto escualo.

Los hermanos Henry, David y Nicolás Suazo, llegaron a primera división. El Rey fue el más sobresaliente al brillar en Europa.

El último de los Suazo fue nombrado varias veces nombrado goleador. “Mi tío Nicolás me dice que todo es un proceso, que mantenga los pies en la tierra, todavía no he ganado nada, ni he debutado. Tengo que entrenar cada día”.

DAVID ES LA INSPIRACIÓN

El delantero del Platense se detiene en YouTube para repasar los videos donde mira las gestas realizadas por su tío David Suazo. “La Pantera” fue un delantero de esos que partía en dos a las defensas en Italia.

Uno de los videos que más emociona a Geovanny, es el debut que tuvo David Suazo en Liga Nacional a inicios de 1999 cuando ingresó de cambio en Olimpia en un clásico ante Motagua y marcó un espectacular doblete. “Lo he visto varias veces el video, incluso, me lo han enseñado otras personas. Verlo que debutó en un clásico de tanto peso, emociona”, recuerda entre risas.

Don Nicolás Suazo (Q.D.D.G.) y doña Josefina Velásquez, procrearon una familia donde la mayoría de sus hijos fueron futbolistas.

En los próximos días, mientras el torneo Clausura se adentra, Geovanny trabaja para saltar al ruedo en Liga Nacional. Considera que puede hacerlo más temprano que David quien lo hizo a los 19 años. “El profe Jhon Jairo solo me dice que siga entrenando, que él sabrá cuándo me hará debutar”.

Ahora que David Suazo está retirado y pocas veces viene a Honduras, Geovanny no ha tenido la oportunidad de hablar de fútbol, pero “El Rey” pronto tendrá un consejo. “Todavía no he hablado de fútbol con David, siento que estoy chiquito, no manejo bien todo esto. Él va a saber cuándo me dé consejos e instrucciones”.

El cipote piensa en grande, pero tiene los pies en la tierra. “Quiero que me conozcan por mi nombre y mi apellido, pero claro que tengo que trabajar fuerte por el apellido y la dinastía para seguir dejando su legado en alto”, contó Geovanny.

PERFIL

Nombre: Geovanny Padilla Suazo

Nació: 30 de diciembre de 2002

Lugar: San Pedro Sula, Honduras

Edad: 18 años

Posición: Delantero

Estatura: 1.88 m.

Pierna hábil: Derecha

Padres: Gustavo Padilla y Nolvia Suazo

Dorsal preferido: 11