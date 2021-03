Pedro Troglio molesto con el Potro Gutiérrez: "Me indigna, no está enterado y eso tendría que saberlo porque es mexicano"

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, no escatima en su plantilla. Hoy son líderes absolutos del Torneo Clausura 2021 (19 puntos) con una racha importante de triunfos e invicto en el desarrollo de la competencia.

Sin embargo, después de la última victoria ante Real de Minas (0-3), lamentó que este trabajo en conjunto de su equipo, no sea reconocido por sus colegas entrenadores y algunos periodistas deportivos que cuestionan sus logros con "ayudas arbitrales".

En ejemplo a ello, durante la semana, el DT argentino entró en controversia con el timonel de Real España, Raúl 'Potro' Gutiérrez diciendo que "hay que hacer los goles y en esta época navideña, los árbitros le están dando regalos a Olimpia".

Pasada la jornada 7 del campeonato, Pedro Troglio le volvió a recordar que durante los últimos años es Olimpia quien ha dado la cara por el país y que pasa por su mejor momento. Además, se refirió al nivel de Real de Minas y de la anotación de Ezequiel Aguirre.

Sorprendido por esquema de Real de Minas: "Cuando te ponen diez jugadores a defender es muy difícil, ya nos pasó ante Real España; pero pudimos hacer el gol. Pensé en otro partido tomando en cuenta cómo venía jugando Real de Minas, pero cuando vi la formación, me di cuenta que no pasaría eso, que íbamos a necesitar otro grandote más, no teníamos espacios; Chirinos entró en el segundo tiempo y encaró. Cuando un partido está así, son los jugadores distinto los que pueden abrirlo".

Baja de Edwin Rodríguez: "El equipo sigue ganando, lógicamente tener a los mejores es bueno, si no los tienes, también tienes jugadores que te pueden ganar un partido. Entre quien entre no se nota, la diferencia la puede ser un jugador que otro".

Sobre el invicto: "Nos han ayudado mucho, así que llevamos treinta y pico partidos de ayudas ya, es decir, en el fútbol es verdaderamente muy cómico y me sorprendo de algunos colegas y jugadores de fútbol, que no pateas al arco en 90 minutos un tiro al arco y vienes a quejarte de un partido; primero tienes que patear cinco o seis situaciones al arco como para creer que mereciste ganar en el fútbol".

No le regalan partidos: "Cuando un equipo lleva treinta y pico de partidos y perdió un solo partido después de la burbuja ante Marathón, a los dos días que volvimos, seguramente no es solamente por ayuda, debe ser porque tiene buenos jugadores y porque hacen las cosas bien en el juego".

Molestia con la prensa deportiva: "Me molesta del periodismo, porque está para analizar, más allá que se equivocan y algunos no saben de reglamento. En el periodismo es normal, pero a mí me molesta de un técnico, de un jugador o colegas que se meten con el trabajo... primero patea diez tiros al arco y después ganá, no es por ayuda, es que no pateaste al arco, eso es el fútbol, es situaciones de gol".

Mensaje para Potro Gutiérrez: "Se equivocó, es una falta de respeto para mí y mi plantel. A lo mejor no está enterado del fútbol de Honduras que hace dos años que venimos ganando siempre y que no es por ayuda. Hemos ido y estamos entre los cuatro mejores equipos de Concacaf, eso tendría que saberlo porque es mexicano. Eso me indigna, de último puedes criticar al árbitro, no decir que nos ayuda, pero es más fácil criticar al plantel".

Ezquiel Aguirre celebrando su primera anotación con el Olimpia

Referencias de Ezequiel Aguirre: "Llegó con todo empezado, le va a costar, pero es bueno que haga un gol porque eso le dará confianza. Para que encuentre su mejor forma necesito que trate de hacer su mejor esfuerzo hasta que el cuerpo da. Vamos a ver (si lo usa de titular), veremos cómo está él y si jugamos dentro de tres o cuatro días".