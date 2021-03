Jhon Jairo López, DT del Platense después del 4-0: "Fue doloroso, ni Real España esperaba ganar así"

Sorprendente y doloroso, así describió el entrenador del Platense, Jhon Jairo López, la estrepitosa derrota por 4-0 ante Real España el jueves en el estadio Francisco Morazán.



El estratega habló con DIEZ respecto a la goleada sufrida por su equipo ante el conjunto aurinegro quien fue contundente y contó con ventaja al desprenderse de uno de los mejores jugadores que tenía el equipo rival por lesión.



“Fue dolorosa, ningún entrenador espera una caída así, ni siquiera Real España esperaba ganar así, y menos con las condiciones que se dieron. Ellos disputaron un partido inteligente y nosotros cometimos muchos errores, más individuales que colectivos, a lo que aprovecharon y concretaron un resultado muy abultado. Lo cierto es que no hubo un hostigamiento del rival, no nos tuvieron contra las cuerdas como se dice, todos los goles que nos anotaron fueron fallos puntuales. El penal que erró Yerson Gutiérrez (55’, iban 3-0 abajo) nos hubiera elevado el ánimo, pero ni así ni de pelota quieta fuimos capaces de anotar. El resultado fue justo, nosotros nos equivocamos y ellos no y así es esto”, dijo.

Platense concedió ante Real España dos goles entre los minutos 27' y 29' del primer tiempo.



Platense ha sido uno de los mejores equipos en el Clausura 2021 en cuanto espectáculo futbolístico se refiere, sin embargo, sufre mucho de irregularidad y de falencias defensivas. El conjunto escualo es el tercer más goleador del campeonato, pero también es el más goleado. López confesó que están trabajando para mejorar la situación.



“Estamos en la búsqueda de la consolidación, para nadie es un secreto que tenemos una de las mejores delanteras de la liga, pero nuestra parte defensiva suele fallar mucho. No solo es la goleada del jueves, si no que ya días nos vienen anotando bastantes goles. Si queremos hacer cosas importantes en el torneo tenemos que encontrar un equilibrio entre el ataque y defensa, es nuestra asignatura pendiente para corregir. Queríamos un buen resultado para mantenernos arriba, pero fue un partido atípico donde nadie esperaba nada de lo que sucedió”



El técnico colombiano hizo hincapié a que jugaron condicionados desde el minuto 30 tras la lesión de su mejor jugador, Ilce Barahona.



“Nos condicionó mucho la lesión de Ilce. Los árbitros están muy condicionados para pitar y creo que al juez Luis Mejía le hizo falta mano dura en el tema porque solo me lo dejaron jugador media hora y en ese tiempo ya le habían hecho alrededor de seis faltas alevosas, duras y con mala intención. Los árbitros deben proteger a esta clase de jugadores por el bien del espectáculo y no lo hacen, y si ellos que son los encargados de importar justicia pero no cuidan, los actores principales se pierden. Real España sabía que era una pieza fundamental y no tuvo otra manera de poder neutralizarlo. Al final Platense no pudo recomponerse en esa banda que es donde Ilce hace daño y nos ayuda mucho ya que una cosa somos con él dentro de la cancha y otra con él fuera de ella.”