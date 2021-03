¿El nuevo Keylor Navas? Costa Rica, atento a la irrupcion de Patrick Sequeira en La Liga de España

Follow @GustavoRocaGOL

En Costa Rica están expectantes sobre el debut de Patrick Sequeira, uno de los nuevos rostros ticos en el fútbol élite del fútbol europeo. Mide 1.90 metros y tiene apenas 22 años. Es surgido de la cantera del Saprissa.

En 2016 apareció con el conjunto saprissista pero su vuelo a Europa ya estaba prácticamente puesto en su mente. El guardameta voló rápidamente al balompié español, mismo que acogió a Keylor Navas una vez salió de huestes moradas.



Pero a diferencia que el ahora guardameta del PSG se fue al Albacete antes de hacer una buena carrera con el Saprissa, Sequeira no esperó mucho y el Real Unión del ascenso español le abrió sus puertas en 2017.



Sin embargo, sus buenas actuaciones le valieron para que el Celta de Vigo pusiera sus ojos en él y lo fichara, en calidad de cedido, en 2020. Primeramente fue al equipo filial de los de Vigo, pero ahora es parte de la plantilla estelar.





Patrick Sequeira se abre espacio entre los grandes, y aprovechando la lesión de Rubén Blanco, se ha metido ya en un par de convocatorias de los de Balaídos que ahora dirige el argentino Eduardo Coudet.

MISMO REPRESENTANTE QUE NAVAS

A nivel de selección mayor no ha sido convocado por Costa Rica, pero sí goza de tener en su hoja de vida una participación en la Copa del Mundo Sub-17 de Chile, donde llegaron a los cuartos de final. Eso sí, es puesto como una de las joyas y posiblemente sucesor de Keylor Navas en procesos futuros por su gran proyección.

No por nada su representante es Ricardo Cabañas, el mismo del mejor portero de toda la historia de Concacaf, Keylor Antonio Navas Gamboa. Tiene un futuro prometedor y eso ilusiona en el entorno del fútbol costarricense, pues podrían estar viendo la evolución de un portero de altos kilates.

Patrick Sequeira juega con el Celta de Vigo de España y buscará marcar historia. En la foto jugando con el Real Unión.

De hecho, Sequeira ha hablado sobre Keylor. "Superar lo que ha logrado Keylor Navas es realmente complicado. Es un portero de Selección Nacional, ganador de varias Champions League, es casi imposible de superar o de igualarlo", le dijo el arquero Patrick Sequeira a ESPN.



Sabe que la losa es pesada. Sequeira en la misma nota no quiso comprometerse y cargarse de responsabilidades mayores en querer igualar lo hecho por Navas y afirmó en concentrarse por hacer su propia historia. "Yo no estoy para eso, no estoy para intentar igualar lo que ha hecho Navas, quiero hacer mi propia carrera y que las cosas se vayan dando", concluyó.

El Celta de Vigo del costarricense se enfrentará el domingo en Balaídos ante el Athletic de Bilbao por la fecha 27 de la Liga española. A las 7:00 de la mañana (hora Centroamérica). Saldrá como suplente.