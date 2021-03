¡El CDS Vida suma dos bajas en pleno desarrollo del Clausura-2021 de Liga Nacional!

Follow @GustavoRocaGOL

En pleno desarrollo del Clausura 2021 de la Liga Nacional de Honduras el CDS Vida de La Ceiba ha confirmado la baja de dos de sus jugadores para lo que resta del campeonato. Una de ellas, bastante sensible.

Los cocoteros, que no están teniendo un buen papel en cuanto a resultados y se están llenando de críticas, ha decidido rescindir el contrato a uno de los extranjeros que llegaron para este torneo. Se trata del mediocampista colombiano Julián Mendoza (27 años) quien de forma mutua han decidido rescindir el convenio que unía a ambas partes.

El cafetero no logró acoplarse a la idea del técnico Nerlyn Membreño y decidió dar un paso al costado. De hecho, solamente pudo jugar un partido, ante el Honduras Progreso en el empate 1-1 y salió a la banca contra Real España.

José Escalante era titular en el CDS Vida. Se marcha al extranjero.

El otro jugador que no seguirá, pero por diferente razón, es José Escalante, cuya vacante sí pesará en el pizarrón técnico del conjunto cocotero, pues se había convertido en titular con Nerlyn Membreño, y antes con Ramón Maradiaga.

Escalante, de acuerdo a lo conocido, sale de la institución ceibeña porque regresará al balompié de Canadá, precisamente con su antiguo club, el Cavalry FC de la Premier League canadiense. "Me llamaron de Canadá para regresar. Solo estaba a préstamo y ya me llamaron. El viernes saldría de Honduras", le dijo a DIEZ.

CON "TATO" NO HAY NADA

Por otra parte, en horas de la tarde se vinculó nuevamente el nombre del técnico uruguayo Martín "Tato" García, sin embargo, DIEZ se contactó hasta Uruguay con el ex técnico campeón de Liga con Real España en 2017 y negó que haya acuerdo firmado.

"No hay nada todavía. Me han mandado mensajes preguntándome pero no hay nada, cuando lo esté no tendré problema en decirlo, por los momentos estoy en mi casa aquí en Uruguay", le dijo de forma escueta a este medio el "Tato" García.