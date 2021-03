Denis Meléndez sobre crisis del Vida: "Estamos hasta la muerte con Nerlin Membreño"

En medio de tantas especulaciones de la presunta salida del entrenador Nerlin Membreño del Vida, el capitán cocotero, Denis Meléndez ha salido al paso reflejando el respaldo de la plantilla para su continuidad.

En reacción a DIEZ, el mayor de los hermanos Meléndez que milita en el equipo, exceptuó de culpa al timonel y atribuyó los resultados negativos del equipo a la falta de contundencia en ofensiva.

"Estamos viviendo una situación difícil, ya son ocho partidos y no logramos ganar. Hemos tenido mala fortuna en partidos que hemos dejado ir por falta de contundencia. Estamos incómodos, pero esto es fútbol. Debemos seguir trabajando y darlo todo para obtener esos resultados que tanto queremos", dijo Denis Meléndez a DIEZ.

Esta temporada a diferencia de la anterior "es falta de contundencia, quienes saben analizar bien, analizan los partidos y mira que hemos creado situaciones de gol, pero nos está faltando ese último pase a la red para concretar la jugadas. Eso al final nos pasa facturas".

Sobre el apoyo para su entrenador fue claro en que "respaldamos a Nerlin Membreño a mil, estamos cien por ciento con el profesor, aparte de lo profesional que es, es una excelente persona. Yo y los compañeros estamos a muerte con él, se lo hemos hecho saber y vamos a luchar hasta el último momento para que él pueda continuar y que le demos ese respaldo con triunfos".

LA PRESIÓN Y LO QUE SE VIENE

Claramente con la inversión que hizo Luis Cruz, los pagos al día y nueva logística, no están dando resultados y esto es algo que Meléndez lo sabe bien.

"Claro que hay presión como en cualquier equipo al ver que no sumas. Hemos perdido un solo partido, pero la cantidad de empates no es buena para lo que aspiramos. Hemos tenido reuniones con la directiva; es obvio que hay malestar porque no nos están saliendo las cosas como queremos, pero tenemos que ser hombrecitos, ser profesionales y tomar el riesgo de asimilar y sacar esto lo antes posible, no podemos dejar pasar las fechas sin sumar de tres".

Actualmente Vida marcha en la cuarta posición del Grupo de la Zona Norte con seis puntos, uno más que Marathón, su próximo rival de turno en la jornada 8.

"Creemos que nos podemos levantar ante Marathón, en casa ante Honduras Progreso se nos complicó, pero son una buena oportunidad, no será fácil porque tampoco están pasando por buen momento. No nos estamos acobardando, pero vemos la posibilidad de dar un golpe en el Yankel Rosenthal", cerró.