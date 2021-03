MLS: Alexandre Pato revela que rechazó ofertas de Europa y Asia para firmar con Orlando City

Antes de convertirse en el fichaje galático de Orlando City, el delantero brasileño, Alexandre Pato, enfrentó otras ofertas previo a decidirse para firmar con el cuadro de la MLS.

La nueva y brillante adquisición de Orlando City se dirigió a los medios de comunicación por primera vez desde su llegada a Estados Unidos, revelando que tenía pretendientes en Europa, Asia y Brasil, pero los rechazó a todos para firmar con el conjunto morado.

¿La raíz de esa decisión? Pato dijo que simplemente se redujo a sentir que Orlando brindará la mejor calidad de vida, tanto para él como para su familia.

"Recibí muchas oportunidades de volver a Europa, a Asia y los Emiratos Árabes Unidos. Le dije a mi familia: 'No, quiero ser más feliz'. No sé, tal vez (otros lugares) tienen muy buen fútbol y gente agradable, pero dije: 'No, quiero un nuevo desafío', pero necesito encontrar un lugar agradable para una familia ", aseguró Pato.

"Esperaba que el nuevo paso, que el nuevo club recuperara mi felicidad. Solo quiero ser feliz", estimó el atacante brasileño.

Alexandre Pato irrumpió en el escenario mundial como un adolescente muy promocionado en el Internacional y el AC Milan, y se embarcó en una carrera muy transitada que incluyó paradas en la Serie A, La Liga y la Premier League.

Si bien el delantero sudamericano de 31 años se ha visto afectado por lesiones en ocasiones, siente que todavía tiene mucho que ofrecer.

"Tengo 31 años", dijo. "Yo soy muy joven, todavía soy muy joven", esbozó.

Asimismo confió que ya está conectado con el entrenador Óscar Pareja, quien llevó al club con sede en Florida a su campaña de Major League Soccer más exitosa hasta la fecha durante su primer año al mando en 2020.

Al unirse a un ataque formidable que incluye jugadores franquicia como Nani y Mauricio Pereyra , Pato relató que está ansioso por trabajar con su nuevo técnico.

"Es como un padre", contó Pato sobre Óscar Pareja. "Él te ama, pero a veces sabe que necesitas un empujón. Daré todo por él, desde la primera impresión es increíble."

En un entorno en el que se siente cómodo y feliz con la vida fuera del campo, Pato confía en que puede tener un impacto en Orlando.

"Estoy tan empoderado ahora. Mi mentalidad está empoderada. Entiendo lo que tengo que hacer para disfrutar de mi trabajo, necesito trabajar duro. Para obtener cosas importantes en tu vida, necesitas trabajar duro. Así que ese es mi desafío cuando acepto venir a Orlando", concluyó.