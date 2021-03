Luis Cruz revela indisciplina en el Vida: extranjeros en discotecas y respaldo para Nerlin Membreño

En medio de un arranque frustrante sin la obtención de triunfos, seis empates y una derrota en lo que va del Torneo Clausura 2021, el presidente del Vida, Luis Cruz, finalmente puso orden en la casa llevándose de encuentro a dos futbolistas extranjeros: el delantero argentino Mauro Bustamante y el centrocampista colombiano Julián Mendoza.

Según reveló el propio Cruz en entrevista a DIEZ, los dos futbolistas fueron separados por bajo rendimiento e indisciplina, actos que no son tolerados en el seno de la directiva ceibeña.

Además, se refirió al caso del entrenador Nerlin Membreño de quien dejó en claro que "le vamos a dar el respaldo para que las cosas mejoren" ante la presunta llegada del técnico portugués Fernando Mira quien llegaría como apoyo y encargado del proyecto de reservas.

Lo que se refleja en la tabla no parece prometedor: ¿cómo traduce este arranque del torneo?

La situación que estamos viviendo no es la mejor, nosotros nos reforzamos para pelear el torneo, pero los resultados no han sido como esperábamos. Hemos venido jugando bien, pero los partidos se nos han complicado. No es que estemos haciendo un mal trabajo, pero los resultados no nos acompañan.

Con todo eso, ¿por qué decidieron rescindir el contrato de Mauro Bustamente y Julián Mendoza?

Fue un acuerdo mutuo, esperábamos más de los jugadores, por ahí pensábamos que iban a aportar más futbolísticamente, pero llegamos a un acuerdo con ellos y tuvieron que salir de la institución.

Pero escuchamos de indisciplina, ¿es así o es meramente deportivo?

Sí, en una parte fue por tema de conducta de ellos. En un principio llegó (Bustamante) con lesiones, lo esperamos más de un mes y al final tomamos la decisión porque no es saludable para el grupo cuando los demás se están partiendo día a día en los entrenamientos y ellos viven aquejando cosas.

Ver: Nuevos casos de coronavirus en el Real Sociedad previo a la jornada 8 del Torneo Clausura 2021

¿Hacían fiestas estos futbolistas extranjeros?

Lo hablé con el equipo, tenía informes que había un par de jugadores que estaban saliendo por las noches a discotecas, que no se estaban cuidando; al final se confirmó y en este momento no son más parte de la institución.

Julian Mendoza y Mauro Bustamante, dos de los futbolistas señalos por indisciplina en el Vida

¿Hay jugadores nacionales involucrados o solo extranjeros?

No hay ningún nacional, pero al final se los dije a todos por la situación que estaba pasando. Les dijimos que a quien encontremos en esta situación sería apartado del grupo.

¿Es este una sanción en ejemplo a lo que está pasando en el equipo?

Hemos venido jugando bien, luego se nos complica y no hemos logrado el objetivo de estar en la punta, pero en el grupo nada está definido. Todo el equipo está en la misma situación entre el último y primer lugar, no hay nada claro.

Usted lo dice, -no hay nada claro-, ¿pero ve al Vida levantándose ante Marathón?

Para eso trabajamos día a dia, tenemos un plantel bueno y jugadores de gran calidad. El mismo partido que perdimos ante Marathón perdimos oportunidades de gol, esperamos que los resultados mejoren y podamos definir porque este año nos ha matado por eso.

Plantilla titular del Vida en uno de sus encuentros en la Liga Nacional de Honduras

¿Qué tanta paciencia le tendrá para el DT Nerlin Membreño con tantos rumores de su salida?

Mis respaldos hacia el trabajo de Nerlin Membreño han sido al cien por ciento. Yo hablo todos los días con él, sé que los resultados no son los que esperábamos, pero la responsabilidad no la carga solo el entrenador, sé que los jugadores no han mostrado el rendimiento que esperamos. Nosotros queremos ver al Vida empezando a ganar después de ocho jornadas sin triunfo.

¿Disculpe que le pregunte francamente, pero tiene ultimátum a Nerlin en caso de perder ante Marathón?

No, no tiene ultimátum, pero la continuidad y puesto se lo dan los resultados y él lo tiene claro; nosotros lo hemos hablado, hemos hecho una inversión para pelear en el torneo, no para estar en esta situación, pero es un proceso, apenas lleva como cuatro o cinco meses en el equipo, le vamos a dar el respaldo para que las cosas mejoren.

Te puede interesar: Capitán del Vida Denis Meléndez responde que "respaldamos a muerte a Nerlin Membreño"

¿Se comunicó usted con Martín "Tato' García?

En un momento hablé con él, Nerlin lo sabe... -nunca le ofrecí o le dije que cuánto quería para venir al Vida, queremos salvarlo, estamos desesperados-. En verdad hablamos con él, le preguntamos cuánto era el costo de su cuerpo técnico, pero hasta allí.

¿Y Manuel Keosseian?

Solo fueron rumores, no sé quién es y nunca he hablado con él.

¿Cómo impacta la salida de José Escalante de regreso al Cavalry?

Su salida no es nada nuevo, ya sabíamos que se iba a inicios de marzo, todo estaba claro, el equipo que nos había dado el préstamo esas eran sus exigencias y teníamos que cumplirlo.

¿Qué determinación tomó el equipo en cuanto al castigo de Nerlin Membreño?

Ya hemos hablado con el Comité de Disciplina sobre el tema, esperamos ayudarlo un poco con esto.