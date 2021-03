Escándalo en Costa Rica: Keylor Navas habría amenazado con perder juegos si no despedían a Jorge Luis Pinto

Escándalo en el fútbol costarricense después de unas declaraciones brindadas por el ex presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, en las que acusa directamente al portero del PSG, Keylor Navas.

El ex dirigente declaró este lunes en el juicio que los jugadores Bryan Ruiz, Keylor Navas y Celso Borges tienen contra Adrián Gutiérrez, quien fue federativo en la época del Eduardo Li.

NAVAS Y SU AMENAZA POR PINTO

El exdirectivo habló sobre una cláusula que decía que si la escuadra costarricense perdía tres juegos seguidos, podía despedir al entrenador Jorge Luis Pinto. Y es por eso que Adrián Gutiérrez está en esa contienda, por decir que esos tres futbolistas le habían dicho a Eduardo Li que, si no despedían a Pinto, ellos perderían los partidos que fuera necesario hasta quitar al técnico.





“Llegamos a un punto en donde me dijeron algo que me extrañó, que si un técnico perdía tres partidos seguidos se le rescindía el contrato. ¿Cómo ellos sabían eso? No sé y me llamó mucho la atención", comenzó diciendo Li, de acuerdo a información de La Teja.



Luego añade. “Entonces, cuando ellos ven que no estoy en posición de acceder porque ellos no quieren al técnico, pues llega ese punto. Y Keylor Navas me golpea la mesa y me dice: ‘Perdemos tres partidos seguidos’. Y yo le dije: ‘¿Cómo?’ Y me dice: ‘Sí, existe una cláusula’”.



Preguntado de manera directa, el exjerarca de la Fedefutbol dijo que fue Keylor Navas el que se lo dijo en la reunión que sostuvo con los jugadores. “Keylor lo dijo, estaba molesto, Celso trató de apaciguarlo, Bryan Ruiz no dijo nada sobre eso”, le dijo a los jueces.

Eduardo Li hundió con su declaración a Keylor Navas.



Eduardo Li fue claro al decir que quien dirigía la reunión era el exportero del Real Madrid, además, se notó sorprendido que los jugadores supieran esa cláusula porque era un tema confidencial del contrato, que ellos no tenían por qué saber.



“No sé si fue al calor de los hechos, pero llegar a esa punto de decir eso me parece sorprendente, fue un punto importante para quitar a Pinto, la verdad”, agregó Eduardo Li.



Asimismo, el exdirigente Eduardo Li, que fue salpicado por el escándalo del FIFAgate, reveló que cuando se dio por finalizado el convenio con Jorge Luis Pinto no podían dar este motivo por un tema de confidencialidad.

Por otra parte, el entrenador colombiano también es parte de las declaraciones y había manifestado antes que: ''No viajo porque tengo problemas personales, más la pandemia, es muy complejo y riesgoso para mí, como la ley de Costa Rica lo permite hacer por la vía virtual así lo voy hacer y no cabe la duda de que voy a decir la verdad y nada más que la verdad''.