Champions League: Real Madrid busca su pase a cuartos ante un Atalanta que quiere dar la sorpresa

El Real Madrid recibe el martes al Atalanta italiano (2:00 P.M) en la vuelta de octavos de final de la Champions, en busca de su pase a la siguiente ronda apoyado en su pequeña ventaja 1-0 de la ida.

Te puede interesar: ¡Tres mexicanos lo desplazan! Los futbolistas que valen más que Cristiano Ronaldo, Vinicius sorprende



El equipo blanco, único conjunto español que logró ganar en la ida de octavos de la Champions, intentará mantener la línea el martes y reaccionar tras otro susto en LaLiga.



El Real Madrid recibe al Atalanta tras tener que remontar el sábado para ganar 2-1 al Elche, un equipo que lucha por no caer en puestos de descenso.





Situado a seis puntos del líder liguero, el Atlético de Madrid, el equipo merengue mira a este encuentro contra el Atalanta como una forma de borrar dudas tras ese partido contra el Elche, donde volvió a aparecer Karim Benzema como salvador con su doblete.



El delantero francés, que acumula 20 goles esta temporada en partidos oficiales, sostiene al equipo blanco con su capacidad goleadora y el martes volverá a ser la punta de lanza del equipo merengue contra el Atalanta.

LEER MÁS: ¡De terror! Futbolistas y sus familiares que sufrieron el calvario de ser secuestrados, dos más se suman a la lista



"No soy ningún salvador. Somos un equipo. Juego en un puesto donde tengo que acabar las acciones, así que mejor si ayudo a mi equipo. Los otros atacantes también van a intentarlo, ya llegará, marcaremos más goles", dijo Benzema este lunes.



Los blancos también contarán para este crucial encuentro con su capitán Sergio Ramos, operado de la rodilla a principios de febrero, pero que ya contó con minutos el fin de semana ante el Elche.



En cambio, el equipo blanco sigue sin poder contar con Eden Hazard, que tras reaparecer también contra el Elche, se ha lesionado en el psoas derecho.



"No va a estar en condiciones. Son cosas que no te puedo explicar. Espero que va a ser poca cosa", dijo un desconcertado Zinedine Zidane este lunes en rueda de prensa.

MÁS: Se acerca al líder: Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de España tras el gane de Barcelona



"Algo está pasando. Es un jugador que nunca se lesionó en su carrera. No te puedo explicar más, estamos con él", añadió Zidane.

Equipos probables:

Real Madrid: Courtois - Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy - Kroos, Valverde, Modric - Rodrygo, Benzema, Asensio. Entrenador: Zinedine Zidane (FRA)



Atalanta: Gollini - Tolói, Romero, Palomino - Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens - Pessina - Muriel, Zapata. Entrenador: Gian Piero Gasperini



Árbitro: Danny Makkelie (NED)