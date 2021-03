Real Sociedad confirma que no jugará el partido ante Motagua ya que tienen 19 contagios de Coronavirus activos

Se terminó la espera. Real Sociedad seguirá en cuarentena debido a los múltiples contagios de coronavirus y se suspende el partido de este miércoles que iba a sostener frente al Motagua en el Francisco Martínez de Tocoa.

El dirigente del Real Sociedad, Javier Martínez, confirmó que ya le informó la secretaría de la Liga Nacional que no iba a arriesgar a los jugadores haciéndoles jugar cuando hay mucha incidencia de casos en el equipo de Tocoa.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA 2021

“El miércoles no habrá partido ante Motagua, tenemos los tres porteros contagiados, pues los exámenes se dieron el lunes donde tuvimos dos arqueros primero, luego el miércoles el segundo y no se puede jugar así. Actualmente hay 19 contagiados, 15 jugadores y cuatro miembros del cuerpo técnico. No hay condiciones de tener actividad, en siete días nadie se va a recuperar de esta terrible enfermedad”, comentó Martínez.

Luego afirmó: “El secretario de la Liga (Salomón Galindo) ya me comunicó que no se va a jugar este partido por la salud de los jugadores nuestros y los de Motagua. Nosotros volvimos a hacer la prueba el viernes pasado y nos salieron cinco jugadores más”, siguió diciendo Martínez al programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

MOTAGUA ESTABA A FAVOR DE LA SUSPENSIÓN

El partido iba a marcar el regreso del Real Sociedad a la cancha del Francisco Martínez luego que la Comisión de Apelaciones le revocara el castigo de cuatro partidos que le había impuesto. Motagua estaba en contra de jugar este partido, pues se arriesgaba mucho.

Ver. ASÍ SE JUGARÁ EL RESTO DE PARTIDOS DE LA JORNADA 8

“Creemos que el tiempo que ha pasado desde que dieron positivo no garantiza que mañana estén en condiciones. Creo que la decisión más sabia que debe tomar la Liga Nacional es suspender el partido de Real Sociedad”, afirmó el vicepresidente financiero del Motagua, Juan Carlos Suazo.

Finalmente, Suazo explicó: “Nosotros siempre manejamos los temas de viaje con cierto tema de anticipación por lo del transporte y hoteles, pero sabemos que es difícil y este sería el tercer partido de Real Sociedad que se le suspendería y me imagino que a los rivales con los que pelea descenso no les gustaría”.