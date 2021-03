Suspendido el juego Real Sociedad-Motagua por casos de Covid-19; así se jugará el resto de la jornada 8

Como se había adelantado en horas de la tarde, el encuentro entre Real Sociedad y Motagua que estaba programado para este miércoles, ha sido reprogramado por la Liga Nacional en reunión que se desarrolla esta noche.

Debido a los contagios masivos de Covid-19 que tiene el equipo de Tocoa, donde le imposibilita armar un 11 titular al tener a sus tres porteros contagiados, la Comisión Médica recomendó no disputar este encuentro.

El resto de la jornada se juega como estaba establecido. Los Lobos de la UPN pidieron adelantar el juego ante Olimpia para el martes a las 4.00 de la tarde y así se jugará.

El miércoles se estará completando la jornada con tres encuentros. Marathón recibirá al Vida en San Pedro Sula y el Platense lo hará contra Real de Minas. Se cerrará la actividad con el choque entre Honduras Progreso y Real España en el Humberto Micheletti.

Durante la reunión de esta noche se estará también confirmando las fechas para los partidos suspendidos de fechas anteriores como el Platense vs Real España de la jornada 2 y del choque Real Sociedad y Lobos UPN de la jornada tres del Clausura.

JORNADA 8

Martes (4.00 pm) Lobos UPN vs Olimpia TIGO SPORT

Miércoles (3.00 pm) Marathón vs Vida TDTV+

Miércoles (5.00 pm) Platense vs Real de Minas TVC

Miércoles (7.15 pm) H. Progreso vs Real España TIGO SPORT

SUSPENDIDO Real Sociedad vs Motagua