Simeone le tira toda la presión a Luis Suárez: "Mañana posiblemente sea el día indicado para que corte esa racha"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, cree que el duelo de octavos de final de la Champions contra el Chelsea, puede ser "el día indicado para Luis corte esa racha" negativa de cara al gol en el torneo continental.



"Mañana posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha, ¿por qué no?", dijo Simeone este martes en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de final la Liga de Campeones contra el equipo inglés.



"Mañana puede ser un día muy bonito", añadió el técnico rojiblanco, cuyo equipo viaja a Stamford Bridge con la misión de remontar el 1-0 en contra de la ida.



Diego Pablo Simeone volvió a mostrar toda su confianza en Luis Suárez, que no ha vuelto a marcar un gol fuera de casa en Champions desde 2015 y esta temporada no se ha estrenado todavía en la máxima competición continental de clubes europeos.





"Suárez es importantísimo para nosotros, es un delantero con peso, con mucha jerarquía para nosotros y también con los rivales", insistió Simeone, quien adelantó que el joven atacante portugués Joao Silva saldrá de inicio el miércoles para acompañar al uruguayo en ataque.