Jorge Luis Pinto sobre el escándalo en Costa Rica: "Había seleccionados que jugaban póker hasta las 3.00 de la madrugada"

El entrenador colombiano está declarando en un juicio donde hay federativos y jugadores que disputaron el Mundial Brasil 2014. Algunos futbolistas lo acusaron de someterlos a duras disciplinas. Ayer se conoció que Keylor Navas había armado un complot, dejarse ganar tres partidos seguidos para que el sudamericano fuera despedido.

Este martes, Pinto se ha sentado en el banquillo como testigo del juicio que se celebra en Costa Rica donde hay acusaciones difamación de por medio, donde los jugadores Keylor Navas, Bryan Ruiz y Celso Borges, se encuentran litigando con exdirigentes de la Federación de Fútbol de Costa Rica.

Sobre lo que hicieron el el Mundial Pinto declaró: “Fuera de serie, el papel de Costa Rica en Brasil 2014 fue excelente, así lo dice el mundo para eso me llevaron y triunfé, la clave del éxito fue la disciplina y el cariño por los jugadores", comenzó diciendo en una videoconferencia desde Colombia.

Uno de las cosas que Pinto está aclarando, es sobre una famosa cláusula secreta que conocieron los futbolistas, y es que si Costa Rica perdía tres partidos, en automático, don Jorge Luis dejaba de ser seleccionador.

“Don Adrián Gutiérrez (federativo tico) convivía con nosotros, asistía a los entrenamientos, comía con nosotros, Juan Carlos Román lo hacía esporádicamente, la relación constante y directa era con Adrián Gutiérrez”, declaró Pinto al jurado.

DESMIENTE A LOS FUTBOLISTAS

Pinto dejó claro que la relación con ese maravilloso equipo del Mundial de Brasil 2014 quedó rota. Es más, declaró que hubo indisciplinas ya que algunos futbolistas se quedaban jugando poker fuera de los horarios establecidos durante la competencia.

“Algunas veces los jugadores pedían algo, pero todos se adaptaron a la exigencia y al trabajo, la convivencia fue muy buena. En el Mundial 2014 no fui nunca a ninguna a una habitación, jamás en mi vida, pero visitar las habitaciones no es nada extraño”, confirmó Pinto.

Fue claro en su declaración y hasta sacó a relucir una situación del capitán Bryan Ruiz quien previo al Mundial se casó y se fue con su esposa para disfrutar de la competencia. “Siempre dije la verdad de Brasil no se ha dicho, algún día se tendrá que decir”.

Y siguió: “Le rogué a Bryan Ruiz que no se casara previo al Mundial, era inoportuno, el jugador no aceptó”. Luego habló sobre Celso Borges, otro de los futbolistas con el que chocó fuerte: “Esto es de risa licenciado, a Celso Borges le hice bajar 12 kilos y así corrió el Mundial, ahora salí debiéndole, es de chiste, era en tono jocoso, esto es de chiquilines”.

Pinto dejó claro que no volvió a dirigirse la palabra con estos tres pesos pesados de Costa Rica. “Con Keylor Navas nunca volví a hablar, con Bryan Ruiz tampoco, hay dos o tres con los que hablo seguido”.

INDISCIPLINA

El extécnico de la Selección de Honduras declaró que hubo jugadores que rompieron algunas normas y tuvo que poner mano dura. “Había algunos jugadores que jugaban Póker, siempre había permiso hasta que llegaba la hora de dormir, incluso se hizo una sala de juegos con un horario, el horario se tiene que cumplir, algunos futbolistas les gustaba jugar hasta las tres o cuatro de la mañana”.

Finalmente explicó: “La frase del dormir con el enemigo lo dije solamente por Paulo César Wanchope, no lo dije por ninguna otra persona”. Luego se refirió a la polémica cláusula: “Con toda honradez no me acuerdo de la cláusula, no le puedo dar un sí o no rotundo, la verdad no me acuerdo”.