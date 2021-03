Esposa de Keylor Navas y Bryan Ruiz responden a las acusaciones de chantaje del expresidente Eduardo Li

Las declaraciones del expresidente de la federación de fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, sobre el chantaje recibido por Keylor Navas sorprendieron al mundo.



Según Li, Keylor amenazó con dejarse perder tres partidos si no sacaban a quien era su técnico en 2014, el colombiano Jorge Luis Pinto, quien posteriormente dirigió al combinado de Honduras.





Ante esta insólita confesión, las esposas de los líderes de la selección tica, Andrea Salas pareja de Keylor Navas y Carolina Jaikel mujer de Bryan Ruiz, alzaron la voz, contrario a los jugadores que aún no han salido a la luz.



“Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad; que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo ni le acarrea desgracias a su vecino; Salmo 15:2-3", puso Salas en su cuenta de Instagram.



Del otro lado, Jaikel de Ruiz, arremetió desde su cuenta de Twitter contundentes palabras que apuntan ser indirectas a Li.



“Algunos pasan por la cárcel, pero la cárcel no pasa por ellos…” tuiteó recordando cuando el expresidente estuvo apresado debido al escándolo de la FIFA en 2015. Posteriormente, retuiteó un a respuesta de un seguidor: “Se puede llamar como una dulce venganza, supongo que todos los capitanes le dieron la espalda cuando el maje estaba encerrado”, pero la cosa no terminó ahí.





“¡Pero cómo no lo había pensado! La próxima vez que imputen a un conocido de Bryan por robar y corrupción voy a decirle que le vaya a dejar pan dulce a la cárcel, así capaz no se enojen con él y no sean capaces de decir mentiras sobre él bajo juramento. Buen consejo, gracias”, cerró la esposa del jugador del Alajuelense.