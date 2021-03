Keylor Navas responde y niega boicot contra Jorge Luis Pinto: "No es algo que nos salga de la boca"

Luego de la acusación que hizo el ex presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica, Eduardo Li, Keylor Navas, portero del PSG, respondió.

Li señalaba al guardameta tico como uno de los principales precursores del despido de Jorge Luis Pinto de la selección centroamericana.



Keylor Navas negó todo y se mostró asombrado ante la situación que ha destapado un escándalo en Costa Rica. Recordemos que pinto dirigió a los ticos entre 2011 y 2014.





"Estoy muy sorprendido. No es algo que nos salga de la boca y nunca sucederá, porque somos futbolistas profesionales desde hace muchos años, tenemos honor y prestigio", dijo el arquero en declaraciones que fueron sacadas por diario AS.

Navas y otros dos compañeros de selección, Celso Borges y Bryan Ruíz, decidieron demandar a Eduardo Li por difamación luego de sus declaraciones.



"Me golpean la mesa y Keylor Navas me dice 'perdemos tres partidos seguidos, hay una cláusula que prevé esto y aquello'", fueron las palabras de Li, que aseguró que el portero del PSG quería el despido de Pinto.

Y cerró el ex presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica: "Llegó el tema de que no querían al señor Pinto. Se puso más tensa la reunión porque la posición mía era que siguiera. Yo no tenía ninguna justificación para no renovarle al técnico más exitoso. Yo no veía que no se pudiera conversar. Yo les dije que yo me comprometía a aclarar".