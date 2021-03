Pedro Troglio afirma que no sabía nada de la solicitud de Olimpia de suspender clásico ante Motagua

El técnico del Olimpia, Pedro Troglio, dio la cara y habló de la derrota 2-1 ante UPNFM, un resultado que deja al albo sin invicto y con el liderato a disposición.

"En el primer tiempo no estuvimos bien y con un pelota parada abrieron el marcador. En la segundad parte cuando salimos se encontraron con el segundo gol. Luego erramos muchísimas posibilidades para acortar el resultado y poder meternos en el mismo", inició contando el argentino en rueda de prensa.

¿Qué rescata de su equipo? "El sacrificio. Cuando perdemos nunca me voy satisfecho, no puedo reprocharle nada a los jugadores. A veces las cosas no salen, los goles se erran, sería injusto venir a buscar miles errores de los jugadores que no hay. Simplemente tuvimos una tarde mala en definición, lo pagaste con dos llegadas y una pelota parada nos hicieron los goles. Nunca creí que íbamos a ganar todos los partidos, también pensé que nos iba a tocar perder y ahora a prepararse para lo que viene", agregó.

Troglio no considera que fue el peor partido de su equipo desde su llegada.

"Para nada. Un equipo que patea ocho o diez veces al arco, que generó ocasiones y no la metió, mal es no patear al arco y que te hagan 20 remates. En contragolpe y errás 10 goles no es jugar mal. Tampoco jugamos bien, pero al fallar las ocasiones el resultado es esquivo. El equipo intentó y no estuvimos finos. Son cosas que pasan, a veces hay equipos que te dominan y no ganan y como hoy que erras mucho" .

Por último, a Trogio le consultaron sobre el clásico ante Motagua programado para el sábado y la solicitud de suspensión por tener cuatro jugadores en la Selección Sub-23.

El contó que no estaba al tanto del escrito que envió el club esta tarde a Liga Nacional.

"Yo no escuché nada. Si tenemos cuatro jugadores en la selección y tres lesionados como Eddie Hernández, Yustin Arboleda y Ever Alvarado. Pero no he escuchado nada. No hemos analizado ninguna posibilidad de esas. Sí es difícil prepararte para un clásico cuando el otro rival no va a jugar, uno hace un desgaste y el otro no juega. Pero con tranquilidad vamos a ver lo que va a pasar estos días", cerró.