Eddy Atala: "La solicitud de suspensión es petición del cuerpo técnico de Olimpia y no de la directiva"

Eduardo Atala, presidente del Motagua, habló con DIEZ sobre la solicitud de Olimpia de suspender el clásico del sábado y contó que antes de aprobar el calendario del Clausura pactaron que no se reprogramarían partidos por jugadores Sub-23.

"Están dentro de ley, lástima que no la presentaron (la solicitud) en la asamblea que hubo ayer (lunes) donde si presentaron para jugar hoy y no mañana. Al final de cuentas es algo que los equipos estamos obligados a a hacer a petición de los cuerpos técnicos, porque es una petición del cuerpo técnico y no de la directiva", inició explicando.

Y agregó: "Habría que estar dentro de Olimpia para saber qué los motivó a hacer ese cambios porque se había pactado de que para los partidos de la Sub-23 Olímpica no se iban a pedir que si llamaban más de cuatro jugadores se cancelaran los partidos. Cuando se hizo el calendario se habló eso y que con los partidos de la Selección Mayor sí se podía optar a esta opción".

Real España fue el primer equipo que omitió el acuerdo y en la primera vuelta solicitó la suspensión del juego con Platense que se reprogramó para el 7 de abril.

Eddy evitó la polémica, pero recordó que el equipo merengue era el club más interesado en jugar sus partidos para no afectar sus compromisos en Concacaf.

"No es de criticarlos porque no sabemos lo que pasa adentro, solo el técnico sabe porqué lo está haciendo. Eran lo más interesado en jugar porque tienen compromiso de Concacaf. Pero es la ley y no vamos a poder hacer mucho".

Olimpia hizo la solicitud en tiempo y forma, por lo que Motagua no jugará este miércoles ante Real Sociedad por casos de covid en los aceiteros y tampoco lo hará el fin de semana.

"Lástima que no vamos a jugar porque UPNFM hizo un trabajo importante para nosotros, pero vamos a adaptarnos para el futuro inmediato, recuperar jugadores. Nos quedaremos más de 10 días sin jugar y es una lástima porque es un torneo corto, hay costos y eso significa que después vamos a jugar 3 partidos en 10 días".

"No hay nada qué hacer, ya hablamos con secretario de Liga. Olimpia lo hizo en tiempo y forma. Allí está nuestro representante en Liga recordando el pacto, pero eso no quiere decir que la ley cambió. Sigue igual", cerró.