Gignac rompe el silencio tras su polémico mensaje contra los mexicanos: ''A veces la cagué...''

''El peor enemigo del mexicano es el mismo mexicano'', expresó Gignac luego de caer contra el Bayern Múnich en el Mundial de Clubes por las fuertes críticas que recibió Tigres de parte de la afición azteca pese a llegar hasta la instancia final del torneo.

Aquel comentario dividió a la fanaticada e incluso hasta el periodista David Faitelson mantuvo un pique con el delantero francés en las redes sociales.

Un mes después de todo lo que generó ese tuit, Gignac explicó por qué cargó contra los mexicanos. ''Cuando dijeron que no habíamos disparado al arco, dije: 'oh, que la cag****'', describió en un diálogo con TUDN.

Asimismo revela que cuando Monterrey disputó el Mundialito y cayó contra Liverpool, deseó que Rayados ganara el partido y hasta celebró el tanto de Rogelio Funes Mori.

''Yo estaba delante de la tele en Zuazua, cuando anotó Funes Mori estaba muy contento con él. Yo no tengo problema en decirlo'', aseguró el galo.

Gignac afirma que nunca quiso señalar a la afición mexicana y que su intención era generar una crítica constructiva porque considera que todo equipo de la Liga MX que compita en el Mundial de Clubes debe ser apoyado por todos hasta el final.

''No he generalizado, no me permitiría hablar mal de los mexicanos, mis hijos son mexicanos y para qué voy a criticar a un país que me ha recibido tan bien. Solamente era una crítica constructiva sobre el deporte, sobre cómo se comporta la afición mexicana cuando un club va al Mundial de Clubes, eso es todo'', manifestó.

Sin arrepentimientos

Por último, el 'Bomboro' dijo que no está arrependito de su publicación y reconoce que ha cometido mucho errores durante su carrera, pero siempre intenta dar la cara.

''Nadie está pensando por mí. A veces la cagué, hay que decirlo, somos seres humanos, hemos cometido errores, pero siempre hay que mejorar. El objetivo del club era hacer reaccionar a la gente un poco agresivo. A veces necesito sacar mis cosas'', cerró el francés.