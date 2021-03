Real España rescata el empate ante Honduras Progreso y se mantiene líder en el grupo del norte

Minuto a Minuto del Honduras Progreso vs. Real España

Ver Tablas de Posiciones General y del Clausura 2021

Gracias por seguirnos en este Minuto a Minuto. Les invitamos a seguir conectados con DIEZ.HN.

FIN DEL PARTIDO: Real España rescata el empate 1-1 con Honduras Progreso en el Humberto Micheletti.

¡TAPADÓN! Disparo de Marcelo Canales que obligó a Buba López a volar a su izquierda y enviar a tiro de esquina. Se salvó Real España.

90+23' El árbitro asistente indica 3 minutos de reposición en el Humberto Micheletti.

CAMBIO en Real España: Arnold Barahona ingresa por Maikel García al 90+22.

90+20' Tiro de esquina en favor del Real España que se alista para cobrar Mario Martínez.

CAMBIOS en Honduras Progreso: Edwin Maldonado y Marcelo Canales ingresan por José Quiroz y Oscar Salas al 90+18'.

AMARILLA para Hilder Colón por falta contra Omar Rosas al 90+17'.

90+15' Real España roba un balón en el centro del campo y comienza a gestionar un ataque.

CAMBIO en Real España: Omar Rosas ingresa por Gerson Chávez al 90+13.

CAMBIO en Honduras Progreso: Roberto Díaz ingresa por Eduardo Rotondi al 90+6.

¡CERCA! Centro de Maikel García por derecha que Yeison Mejía no pudo enderezar y al dejó fácil para José Mendoza. Se salva el Honduas al 90+5.

90+3' Balón filtrado para Ramiro Rocca que anticipa José Mendoza, pero la jugada no contó por posición adelantada.

¡SE REANUDA EL JUEGO! Honduras Progreso 1-1 Real España.

CAMBIO en Real España: Al 89 Jhow Benavídez ingresa por Mario Martínez.

- Se han perdido 23 minutos.

- Se comienza a encender la torre. Está por reanudarse el encuentro en el Humberto Micheletti.

- Los capitanes de los clubes en este momento se reunen con los árbitros y comisario para definir si continúan el encuentro así. Raúl "Potro" Gutiérrez dice que solo si hay cambio de lado del campo lo reanudan.

- "No ha pasado desde que estamos aquí. No creo en eso (que sea premeditato), cuando el técnico se sale del foco no tiene sentido. Los entrenadores estamos para corregir", dijo Claudio Nichelle, asistente técnic del Honduras Progreso.

- "Si esto pasa cada vez que los equipos vienen, pienso que debería haber una sanción. No podemos jugar así, necesitamos luz", dijo Raúl "Potro" Gutiérrez.

- Los jugadores de Honduras Progreso y Real España realizan estiramientos mientras conversan en el terrreno de juego.

- Se informa que se esperarán de 10 a 12 minutos para que se reestablesca el servicio de energía en la torre del Micheletti.

68' Se apaga una de las torres del Humberto Micheletti. Los árbitros se encuentran en estos momentos en el centro del campo a la espera de que se solvente el problema.

AMARILLA para Yunny Dolmo por enviar el balón con la mano.

¡CERCA! Centro por derecha y Yunny Dolmo la mandó a las redes. Pero el árbitro anuló la jugada por una clara mano del jugador ribereño al minuto 66.

¡CERCA! Tiro libre en favor del Honduras Progreso por izquierda. Oscar Salas cobra y saca un remate que pasa arriba del marco de "Buba" López. Se salva Real España al 63.

57' Mario Martínez envió un globito al área para Maykel, pero este se fue al suelo tras chocar con Barreto.

56' Tiro libre desde la frontal en favor del Real España por falta de Barreto contra el "Zurdo" Martínez.

53' Tiro de esquina en favor del Real España. Mario Martínez se alista para cobrar.

49' Saque de banda en favor del Real España. Los aurinegros han salido a presionar en la parte complementaria en busca del segundo tanto.

COMIENZA LA SEGUNDA PARTE: Honduras Progreso 1-1 Real España en el Micheletti.

CAMBIO en Real España: Yeison Mejía ingresa por Miguel Carrasco.

FIN DE LA PRIMERA PARTE: Real España está empatando 1-1 con Honduras Progreso en el Humberto Micheletti.

40' Tiro libre en favor del Honduras Progreso que ya cobra Hilder Colón.

37' Real España toca el balón en el centro del campo intentando abrir al Honduras Progreso. El encuentro se puso emocionante.

¡GOOOOOOOOL DEL REAL ESPAÑA! Al minuto 33 Ramiro Rocca desde el manchón pone el empate 1-1.

¡PENAL! Al minuto 32 el árbitro pita pena máxima en favor del Real España por un pisotón de Daniel Quiroz a Maikel García.

AMARILLA para Jairo Puerto al minuto 31 por codazo a un rival.

28' Tiro de esquina en favor del Real España que cobra Mario Martínez al segundo palo y la defensa ribereña aleja el peligro.

¡CERCA! Jairo Puerto ganó la banda por derecha y envió un centro al espacio donde no había ningún compañero. El Honduras desprovecha una opción de peligro al 23.

20' Tiro libre cobrado por Mario Martínez al segundo palo que se escapa por la línea final.

17' Saque de esquina en favor del Real España. Mario Martínez la cobra al primer palo y la defensa ribereña aleja el peligro.

11' En una serie de toques, Sacaza se la sirvió a Rotondi por derecha quien de derecha sacó un remate cruzado que superó a Luis "Buba" López.

¡GOOOOOOOOL DEL HONDURAS PROGRESO! Al minuto 11 Eduardo Rotondi le marca el 1-0 al Real España.

10' Tiro libre que cobra el arquero José Mendoza. Todavía no hay disparos directos al arco.

¡CERCA! Centro por derecha que cruzó el área sin que nadie pudiera cerrar. Real España la intenta sin suerte al minuto 8.

5' Tiro libre en favor del Honduras Progreso. Todavía no hay insinuaciones a los arcos.

¡ARRANCA EL JUEGO! Honduras Progreso vs. Real España en el Humberto Micheletti.

7:13PM Minuto de silencio en memoria del padre de Marcelo Canales. Está por iniciar el encuentro.

7:10pm Los jugadores de Honduras Progreso y Real España saltan al campo. Está por iniciar el juego en el Humberto Micheletti.

7:00pm Los jugadores de Honduras Progreso y Real España están por terminar el calentamiento y regresar a camerinos. El encuentro inicia a las 7:15pm.

El 11 del Honduras Progreso José Mendoza, Hilder Colón, José Quiroz, Jairo Puerto, Arnaldo Urbina, José Barretto, Óscar Salas, Cristian Sacaza, Óscar Gregory González, Yunny Dolmo y Eduardo Rotondi. DT Fernando Araújo.

El 11 del Real España: Luis "Buba" López, Allans Vargas, Getsel Montes, Franklin Flores, Wisdom Quaye, Gerson Chávez, Devron García, Miguel Carrasco, Maikel García, Mario Martínez y Ramiro Rocca. DT: Raúl "Potro" Gutiérrez.

6:20pm Bienvenidos al Minuto a Minuto del juego Honduras Progreso vs. Real España por la fecha 8 del Clausura 2021.