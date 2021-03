"Potro" Gutiérrez protestó en el Micheletti "paguen la luz" y Honduras Progreso lo llamó "mexicano mediocre"

Raúl "Potro" Gutiérrez salió en medio de la polémica del partido Honduras Progreso-Real España en el estadio Humberto Micheletti el miércoles.



Transcurría el minuto 66' cuando el fluido eléctrico entró en escena apagando una de las torres de energía del terreno de juego, a lo que llevó a la suspensión momentánea del juego, el cual se reanudó hasta 23 minutos después.

Durante la pausa por el fallido fluido eléctrico, ambas escuadras empezaron a discutir.





El molestar del equipo rival era notable, y durante la pausa, el entrenador del Real España hizo saber su sentir respecto a la situación de una manera cómica para muchos y despreciable para otros.



"Paguen la luz", escribió sonriente el "Potro" en su pizarra técnica mientras la cámara televisión le enfocaba. “Esa bonita tradición que apaguen la luz siempre aquí en El Progreso no es lo idóneo, eso pasaba en los años 70 u 80, el equipo local se sentía presionado y apagaba la luz, creo que tendría que haber una sanción para eso”, declaró el mexicano a Tigo Sports.

Si bien, puede entenderse su reacción como una broma debido a que lo sucedido en el Humberto Micheletti es habitual, la institución del Honduras de El Progreso pensó lo contrario y brindó su opinión mediante su cuenta oficial en redes sociales:



“Mexicano mediocre. EL POTRILLO.



‘Acá viven en los tiempos de los 80, aquí no pagan la luz'.



No les faltes el respeto a una sociedad ENTERA que hoy te está dando de comer. No te vimos nunca dirigir a un equipo de primera división en México y hoy dirigís a un llamado grande de Honduras, lloraste en Tegucigalpa y hoy faltas el respeto a un equipo humilde.



Se humilde y perde esa soberbia y preocúpate por hacer jugar bien tu equipo y hacer los cambios correctos.



IRRESPETUOSO!”, declaró el equipo arrocero vía Facebook, publicación que horas más tarde borrarían tras las críticas del aficionado local.