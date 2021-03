Hernán Medford sobre Pinto: "Me dejó sin la leche de mis hijos, me quitó mi trabajo serruchándome el piso"

En medio de la controversia por el denominado "juicio del siglo" por presunta difamación de exfederativos a Celso Borges, Keylor Navas y Bryan Ruiz, el entrenador colombiano Jorge Luis Pinto declaró como testigo y Hernán Medford, lo tildó "serrucha pisos".

Medford no se escondió nada contra el sudamericano que en cierta forma, dice respetar como entrenador, pero no como persona por quitarle la lecha de sus hijos cuando dirigía a la Selección de Honduras en el 2014.

En palabras del timonel en el programa de contragolpe de TD Más "Jorge Luis Pinto es un buen entrenador, se le felicita por lo que hizo en mi opinión. Como persona no me agrada para nada, porque aquí lo defiende mucho y yo soy sigo diciendo que aunque digo la verdad, después no digan porque se pone a llorar porque es hombre".

"Ese gran entrenador fue a Honduras y me dejó sin la leche de mis hijos, me llegó y me quitó mi trabajo serruchándome el piso. ¿Por qué tengo que defender a esa persona? Lo puedo defender como entrenador, que quede claro que es muy bueno", añadió.

Sin embargo, dejó en claro que "como persona me lo paso por ahí también, porque alguien que venga y quite la oportunidad de alimentar a tus hijos, eso yo no se lo perdono a nadie y jamás a él".

El pelicano hizo referencia a que Pinto era muy militar en cuando sus normas estrictas a nivel de selección nacional y clubes donde ha dirigido.

"Por lo que hizo por el país lo respeto y aplaudo, pero en mi opinión como persona no existe. Militariza mucho y entonces hagamos este país militar, si es lo que le gusta al tico", soltó.

CRÍTICAS DE FUTBOLISTAS HONDUREÑOS

Tras el paso de Jorge Luis Pinto como timonel de la 'H', también dejó hilo de polémicas con futbolistas como Jerry Bengtson, Luis Garrido y otros como Boniek García que revelaron las indiferencias que tenían con él dentro del camerino.