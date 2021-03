Alberth Elis tiene un plan B en el caso que descienda Boavista: “Hemos tenido comunicación con otros equipos”

El agente de futbolistas, el tico, Daniel Solís, habló con DIEZ sobre el panorama que atraviesan los legionarios hondureños que representa y menciona que debido a la situación que vive Alberth Elis en el Boavista de Portugal, podría cambiar de aires.

“Con Alberth hablamos después de los partidos, vemos que se puede hacer, que no se puede hacer. Una vez visto los juegos vemos que Elis está dando estadísticas positivas pero el equipo no está teniendo la suerte de estar en una mejor posición”, afirmó.

Y siguió”: Que el equipo no esté en los primeros lugares no quiere decir que otros clubes no estén viendo a Alberth, viendo la gran proyección. Estamos evaluando las nuevas oportunidades que se puedan venir más adelante; Elis está tranquilo pero sí, la posición del equipo es de tenerle cuidado”, comentó Solis.

Solís reconoció que hay una cláusula que podría hacerse uso en el caso de que el Boavista descienda a segunda, pues ahorita está comprometido y no levanta, situación que podría llevar a “La Panterita” a cambiar de aires.

“El equipo está en una situación complicada y estamos viendo otras opciones que hay que solidificarlas, llegar a un acuerdo todas las partes para hacer un movimiento, pero en este momento no sabemos cómo va a terminar el torneo. Pero sí tenemos un plan B si llegara a pasar una situación de esas. Hemos tenido comunicación con otros equipos, nada más conversación, nada sólido ni confirmado”, sentenció el empresario.

“Queremos continuar en Europa siempre y cuando haya un movimiento, obviamente una liga arriba de la de Portugal, aunque entendemos que es una de las 10 mejores de Europa. También la parte económica es importante, nunca hay que dejar de lado una oferta y un interés que siempre debe mantenerse o buscar más arriba”, sentenció.

Elis tiene cuatro años de contrato con el Boavista que se hizo de sus servicios en agosto del año pasado. Lleva cuatro goles esta temporada, es titular y es uno de los estelares del equipo de la cuadrículas que lucha por salir a flote.

FUTURO DE KEVIN ÁLVAREZ Y CONVOCATORIA

Solís también se refiere al futuro del lateral derecho Kevin Álvarez, jugador del Norrkoping de Suecia, jugador que fue convocado por primera vez por Fabián Coito a la Selección Nacional para los amistosos frente a Bielorrusia y Grecia.

El lateral derecho Kevin Álvarez está siendo titular en el Norrkoping de Suecia. Foto cortesía

“Estamos súper contentos por el despegue que ha tenido Kevin en el fútbol de Suecia. Ha sido un camino bastante complicado por la adaptación, el idioma, el entrenador que no lo tenía como hombre de confianza y al haber ahora otro técnico, con otra idea, le está dando un segundo aire y que el fútbol se premia”, comentó Solís sobre Álvarez.

Solís no descarta que debido al buen rendimiento, el jugador pueda cambiar de club, aunque también si sigue jugando, podría renovar con el Norrkoping de Suecia donde ya conocen el potencial que tiene.

“A Kevin le quedan dos años de contrato, le queda este 2021 y todo el 2022. Obviamente que por la participación que está teniendo Álvarez podría tener otras oportunidades. El plan que teníamos con él era sacarlo de Suecia a una liga más competitiva, a una de más renombre y ahora que lo han visto que ya se adaptó al clima, al fútbol europeo y que ya está preparado para dar ese paso, ese fue nuestro plan; no lo hemos cambiado. Posiblemente por el nivel que tendrá es que nos llamarán de nuevo para renovar y ver las oportunidades que vienen para Kevin”, explicó a DIEZ el tico Solís.

Kevin estará por primera vez en la convocatoria de la Bicolor en la era de Fabián Coito. El futbolista no jugaba en los últimos dos años y hasta este 2021 es que ha tenido la posibilidad de tener participación que le ha valido para el llamado a la Bicolor.

“Durante estos tres años de su contrato con el Norrkoping, Kevin está viendo el camino un poquito más abierto a triunfar en Europa. El llamado a la Selección de Honduras no lo toma por sorpresa porque ha estado trabajando muy bien y esperemos que se mantenga en la lista con el repunte que está teniendo en Europa y ojalá que se traduzca a la Selección”, afirmó el agente costarricense.