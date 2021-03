Georgie Welcome y Argueta se lucen con golazos en cierre de jornada en Liga de Ascenso: resultados y partidos

Este miércoles se cerró un telón más de la jornadas futboleras de la Liga de Ascenso de Honduras con varios encuentros estelares que trajeron consigno mucha emoción en diferentes escenarios del país.

El delantero Georgie Welcome y el guardameta Gerson Argueta, se robaron el protagonismo con espectaculares anotaciones para contribuir en el triunfo (4-2) contundente en el clásico entre Juticalpa y Olancho FC por la jornada 3 del Grupo F.

En cuanto a Villanueva (vs Parrillas One) y Atlético Choloma (vs Brasilia) sacaron provecho siendo visitantes en la agrupación E.

Liga de Ascenso: Resultado del cierre de la J3

Juticalpa FC 4-2 Olancho FC

Gimnástico 4- 1 Estrella Roja

J3 Grupo G

Cedrito FC 0-1 CD Broncos

Génesis SL 1-1 CD Inter

Resultados del Grupo E en el arranque de la J4

Parrillas One 0-1 Villanueva

Brasilia 0-2 Atlético Choloma

Atl. Independiente 2-2 Lone FC