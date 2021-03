Definido: Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Champions, Real Madrid con duro rival

El Real Madrid, rey de Europa con sus 13 títulos, jugará en cuartos de la Champions con el Liverpool, ganador del torneo en 2019, reeditando la final que ambos disputaron en 2018, con victoria del lado español, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA de Nyon (Suiza).

Así quedaron los encuentros para cuartos:

-Manchester City vs Borussia Dortmund (Semifinal 1)

-Porto vs Chelsea (Semifinal 2)

-Bayern Múnich vs PSG (Semifinal 3)

-Real Madrid vs Liverpool (Semifinal 4)

Liverpool tendrá revancha de aquella final que perdió contra los merengues en Kiev 2018, el primer partido se disputará en el Di Stéfano y el cierre ahora mismo se tendrá que definir la sede por la situación del coronavirus en Inglaterra.

Las llaves quedaron de la siguiente forma:

-Ganador semifinal 1 vs Ganador semifinal 3

-Ganador semifinal 4 vs Ganador semifinal 2





En las otras eliminatorias, el PSG jugará con el vigente campeón Bayern Múnich, en una reedición de la final 2020, el Oporto se enfrentará al Chelsea y el Manchester City chocará con el Borussia Dortmund.

La UEFA organizó un sorteo puro -los ocho clubes podían enfrentarse- que además determinó los cuadros para las semifinales. El ganador del duelo entre el Real Madrid y el Liverpool jugará con el vencedor del Oporto-Chelsea.



El otro finalista saldrá del choque entre el ganador de los supervivientes del PSG-Bayern y del City-Dortmund.

La ida de cuartos se jugará entre el 6 y el 7 de abril, la vuelta una semana más tarde.



Las semifinales se disputarán entre el 27-28 abril y el 4-5 mayo. la final está prevista el 29 de ese mes en el Estadio Olímpico Atatürk, en Estambul.