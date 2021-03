Klopp sobre el Real Madrid: "No está Cristiano, pero si Benzema, Ramos, Modric y Kroos"

Jürgen Klopp ya sabe lo que es enfrentar al Real Madrid en su mejor etapa con quien ha saboreado la pena y la gloria durante sus ciclos en el Borussia Dortmund (lo eliminó en semifinales en 2013) y Liverpool (perdió final en 2018).



Sin embargo, el entrenador alemán se verá las caras con el conjunto merengue por primera vez sin que esté la gigante figura de Cristiano Ronaldo en el plantel, aunque según comenta no es algo que le brinda mucha felicidad.





Liverpool y Real Madrid se verán las caras por los cuartos de final la Champions League el próximo 6 de abril y estas son las sensaciones del estratega de los ‘Reds’ respecto al vibrante emparejamiento.



Sorteo: "Es emocionante, emocionante. Obviamente es un sorteo difícil, pero estoy bien porque si miras a todos los otros equipos piensas, 'Dios mío' porque todos son fuertes y todos tienen calidad, eso está claro. Tengo muchas ganas de que lleguen los partidos".



Revancha de Kiev: "Hace poco más de dos años que nos enfrentamos a ellos y fue una noche difícil para nosotros, así que tener la oportunidad de jugar contra ellos de nuevo es genial".