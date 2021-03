Liga de Ascenso: Con tres partidos se pone en marcha este viernes la quinta jornada y concluye el domingo

La Liga de Ascenso no tiene margen de espera y la actividad se pone en marcha este viernes con el desarrollo de tres partidos en los diferentes grupos.

El primer desafío será en Quimistán, donde el San Juan Hura se enfrenta al Atlético Esperanzano, este duelo es a las 3:00 pm correspondiente al grupo C.

A la misma hora, pero en distinto escenario, en el Triunfo, el CD Inter se enfrentará al Broncos. Este compromiso es parte de la lucha en el grupo G.

Mientras que por el grupo F en la zona Oriental del país, el Estrella Roja disputará fuerzas contra el Olancho FC, duelo pactado para las 4:00 pm en el Marcelo Tinoco.

La jornada continúa el sábado con seis partidos: A las 3:00 de la tarde, el Azacualpa vs Real Juventud, Tela FC vs Santa Rosa y a las 3:45 pm en La Ceiba, Victoria vs Bucanero.

Otros de los duelos sabatinos son: En Tegucigalpa, Gimnástico vs Juticalpa a las 4:00 pm, En San Lorenzo: Génesis vs Cedritos FC y cierra la actividad con el Choloma vs Lone FC a las 6:00 pm.

PARTIDOS A DISPUTARSE EL DOMINGO

Olimpia O vs Lepaera 2:00 pm

Deporte Savio vs Pinares 3:00 pm

Social Sol vs Boca Juniors 3:00 pm

Yoro Fc vs Sabá FC 3:00 pm

Brasilia vs Parrilla O 3:00 pm

Independiente vs Villanueva 5:15 pm