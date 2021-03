Real Sociedad recuperó a 13 futbolistas de covid-19, ahora se preparan para enfrentar al Vida

Real Sociedad retornó esta semana a sus trabajos de entrenamientos tras recuperar a 13 de los 15 futbolistas que se habían contagiados con covid-19 después del último juego ante Real de Minas por la jornada 6 del Torneo Clausura 2021.

El presidente ejecutivo del equipo, Javier Martínez, le confirmó a DIEZ que el plantel se sometió a nuevas pruebas y que solamente dos jugadores salieron afectados, sumado a un integrante del cuerpo técnico.

Uno de los futbolistas que sigue en tratamiento es el centrocampista Wilmer Fuentes, quien se mantiene hospitalizado en un centro médico de San Pedro Sula.

El guardameta Wilson Urbina había sido otro de los más afectados, sin embargo, evolucionó con sus defensas y finalmente se recuperó, al igual que el entrenador Carlos Tábora.

JUEGO A DESARROLLARSE

Con esta noticia, todo indica que el partido ante Vida de la jornada 9 en el Roberto Martínez Durón va a disputarse. El encuentro está programado para el domingo a las 3:06 pm.

El conjunto tocoeño tiene tres juegos pendientes y los mismos ya han sido reprogramados para las siguientes fechas:

Miércoles 24 de marzo I Real Sociedad vs Lobos (fecha 2)

Domingo 28 de marzo I Lobos vs Real Sociedad (fecha 7)

Miércoles 07 de abril I Real Sociedad vs Motagua (fecha 8)